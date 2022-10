Comment diable la dague de Viserys est-elle tombée entre les mains d’Arya dans Game of Thrones ?

La première saison de House of the Dragon nous a une fois de plus rappelé pourquoi nous sommes tombés amoureux de la série Game of Thrones depuis le tout début. Avec son histoire pleine de trahisons, de rebondissements de scénario et, étant une préquelle, des références constantes à la série HBO originale. Cependant, il y a un easter egg qui a laissé les fans quelque peu perplexes et dont nous allons vous raconter l’histoire tout de suite.

Comment est-ce arrivé là ?

Avant de commencer, il convient de rappeler que nous allons détailler en détail certains aspects clés de House of the Dragon et de Game of Thrones, vous êtes donc prévenu.

Dans le premier épisode de House of the Dragon, lors d’une des dernières conversations entre le roi Viserys Ier et sa fille Rhaenyra, on peut voir comment il lui montre un poignard ancestral qu’il a en sa possession. Eh bien, si vous êtes de fervents adeptes de l’univers télévisuel de George RR Martin, cette arme vous est peut-être familière, car il s’agit du même poignard utilisé par Arya Stark pour tuer le Roi de la Nuit lors de la huitième saison de Game of Thrones, et qu’elle appartenait à Aegon le Conquérant, le monarque chargé d’y inscrire une phrase qui n’est visible qu’une fois au contact de la chaleur du feu, et qui est devenue un standard de la série : « De mon sang vient le prince qui était promis, et sa volonté sera le chant de la glace et du feu. »

Et voici la question à un million de dollars, comment se fait-il qu’un poignard appartenant à un monarque de la maison Targaryen puisse se retrouver entre les mains d’un Stark ? Croyez-le ou non, il y a une série d’événements officiels qui ont rendu cela possible, même si nous prévoyons que sa trajectoire est pour le moins alambiquée. Alors faites attention…

un cadeau de famille

Comme c’est souvent le cas dans les monarchies du monde réel, un certain nombre d’objets sont légués avec le titre de roi. Au sein de la famille Targaryen, le poignard fait partie de ces talismans. Du roi Viserys, il a été transmis de génération en génération jusqu’à atteindre Aerys, père de Daenerys. Lorsqu’il a été tué par Jaime Lannister avant les événements de la série originale, le poignard est passé entre les mains de Robert Baratheon et de la maison Lannister.

Cependant, après la tentative ratée d’assassiner Bran Stark, sa mère Catelyn le trouve et le donne plus tard à Littlefinger, qui lui assure qu’il l’a perdu dans un pari contre Tyrion Lannister.

Plus tard, Little Finger le terminera en le rendant à Bran et faisant un saut dans le temps de quelques années, le Corbeau à Trois Yeux (Bran) le donnera à sa sœur Arya et elle, comme nous l’avons dit précédemment, s’en servira pour tuer le roi des marcheurs blancs dans l’une des scènes les plus épiques de Game of Thrones. Quelle histoire alambiquée, vous ne trouvez pas ?

Dernier bonus, d’après certains leaks, il semblerait que ce poignard à l’intérieur de House of the Dragon aura une certaine importance dans la suite de la première saison, on a donc hâte d’en découvrir plus sur son histoire.

Et toi? Connaissiez-vous l’histoire du poignard de la maison Targaryen ?