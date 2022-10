Apple publie watchOS 9.1 Beta 4 pour les développeurs

Une nouvelle mise à jour bêta est en cours de publication pour les montres Apple prises en charge. La mise à jour watchOS 9.1 beta 4 est maintenant disponible pour les développeurs et sera bientôt disponible pour les utilisateurs bêta publics. Découvrons-en plus sur la mise à jour watchOS 9.1 Beta 4.

Apple a publié hier un tas de mises à jour bêta, y compris iOS 16.1 bêta 4. Mais watchOS était la mise à jour qui a raté la mise à jour hier. Mais nous savons tous qu’Apple publie la mise à jour manquante en seulement un ou deux jours la plupart du temps. J’ai également mentionné dans mon dernier article de presse iOS que la mise à jour de watchOS sera publiée cette semaine et que la mise à jour est enfin déployée en un jour.

La quatrième version bêta de watchOS 9.1 est disponible avec le numéro de build 20S5063c. Il est disponible pour toutes les montres Apple éligibles (Watch 4 et plus récentes) et sa taille est d’environ 250 Mo. La taille de la mise à jour peut varier selon les modèles. Selon mon estimation et mes attentes, la version publique sera disponible d’ici ce mois-ci.

Apple n’a pas encore révélé la note de publication de la mise à jour watchOS 9.1 beta 4. Donc, actuellement, nous ne sommes pas au courant des changements et améliorations exacts. Comme d’habitude, la page de mise à jour indique qu’elle inclut des corrections de bugs et quelques améliorations. Après avoir vérifié la mise à jour, je mettrai à jour la liste des modifications apportées par la nouvelle mise à jour.

watchOS 9.1 sera une mise à jour importante car watchOS 9 est sorti il ​​y a quelques semaines à peine et il contient quelques bugs et les performances de la batterie ont également été affectées. Les attentes vis-à-vis de la mise à jour watchOS 9.1 sont donc élevées.

Si vous êtes un utilisateur Apple Watch 4 ou plus récent et que vous êtes déjà sur la version bêta précédente, vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres. Mais si vous êtes sur la version publique et que vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta de watchOS 9.1, vous devez rejoindre le programme bêta et installer le profil bêta sur votre Apple Watch. Après avoir autorisé le profil bêta, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour logicielles à l’intérieur de l’Apple Watch, une fois qu’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre montre.

Avant d’installer le nouveau logiciel, prenez soin de ces choses.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée au chargeur.

Assurez-vous que votre iPhone est connecté au Wi-Fi et fonctionne sur iOS 16.1 beta 4.

La mise à jour bêta du développeur watchOS 9.1 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois tout cela fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch sous watchOS 9.1 Beta 4.

