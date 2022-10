Google a supprimé six milliards de liens présumés « pirates » en dix ans

En bref : les demandes de retrait des titulaires de droits d’auteur ont atteint un niveau record de six milliards d’URL. Google travaille donc avec les propriétaires de contenu pour mettre sur liste noire les sites Web portant atteinte aux droits avant même que ses algorithmes ne puissent les indexer. En conséquence, le géant de la recherche a supprimé des milliards de résultats liés à des documents piratés.

Les demandes de suppression de contenu des résultats de recherche Google ont récemment franchi une étape sans précédent, dépassant la barre des six milliards et soulignant la forte volonté de l’entreprise de coopérer avec les titulaires de droits. Mountain View reçoit régulièrement des ordres de retrait sur des liens pirates présumés à partir de son index de recherche. Google accorde les demandes après un test minutieux de leur validité.

La politique de Google en matière de violation des droits d’auteur, telle qu’elle est décrite sur sa page de rapport sur la transparence, est conforme au tristement célèbre Digital Millennium Copyright Act (DMCA) et « fournit un mécanisme simple et efficace aux titulaires de droits d’auteur des pays/régions du monde entier ». Un titulaire de droits d’auteur peut envoyer à Google un test de retrait concernant un lien pirate présumé, et Google supprimera le contenu incriminé de ses résultats de recherche s’il n’y a pas de problème.

Google a reçu 6 006 830 816 demandes de suppression de la part de 326 888 titulaires de droits. Il a accordé la majorité de ceux-ci. Sur les plus de six milliards de résultats, 4 043 339 étaient des domaines de premier niveau. Les demandes émanant d’organismes agissant pour le compte de ses clients détenteurs de droits se sont élevées à 333 253.

Les dix organisations les plus actives ont collectivement signalé près de 2,5 milliards d’URL, soit plus de 40 % du total des requêtes. Fait intéressant, seuls 400 domaines sont responsables de 41 % de l’ensemble de l’activité de radiation de Google. En d’autres termes, près de la moitié des retraits se font sur des sites qui hébergent régulièrement du contenu contrefait comme The Pirate Bay et d’autres. Outre les hôtes de piratage dédiés, les demandes de radiation envoyées à Google ont inclus des faux positifs flagrants comme les sites Web de la Maison Blanche, du FBI, de Disney, de Netflix et d’autres.

Les chiffres fournis par Google indiquent que le moteur de recherche Internet le plus populaire – et l’une des plus grandes entreprises technologiques de tous les temps – entretient une relation positive avec les propriétaires de contenu et les détenteurs de droits d’auteur. C’est l’inverse de l’époque où l’entreprise s’opposait activement à tout effort de tiers visant à limiter l’indexation Web. Désormais, Google travaille volontairement avec ces tiers et accepte les demandes de retrait de liens qui ne sont même pas encore indexés par le moteur de recherche.

Google propose aux titulaires de droits d’auteur une liste de blocage préventive pour empêcher l’ajout de liens pirates aux résultats de recherche à l’avenir. La question autrefois importante de l' »accès gratuit à l’information » n’est plus qu’une petite note à la fin de la page de suppression du contenu. Les données qui y sont fournies « contribuent à éclairer les conversations mondiales sur la manière dont le droit d’auteur affecte l’accès à l’information ». Google affirme qu’il y a toujours « des discussions actives avec les décideurs politiques du monde entier sur la meilleure façon de lutter contre le piratage en ligne et de connecter les utilisateurs avec du contenu légitime ».