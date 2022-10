Grâce à la science moderne et à la vision d’un artiste, les plantes peuvent désormais manier des épées

Construire le warbot parfait : Nous avons vu des robots utilisés de toutes sortes de façons. Parcourez simplement la chaîne YouTube de Boston Dynamics et vous verrez plusieurs façons dont il a utilisé la robotique pour effectuer diverses tâches, y compris la danse. Cependant, quoi que vous fassiez, ne laissez pas David Bowen s’approcher de BD. Nous pourrions avoir une situation terrifiante entre nos mains.

Et si une plante pouvait manier une épée ? Un artiste/inventeur nommé David Bowen s’est posé la question, alors il a créé sa dernière installation artistique, « Plant Machete ». La version se compose d’un philodendron, d’un bras robotique industriel, d’une machette et d’un microcontrôleur.

Sa construction et son fonctionnement sont relativement simples. Des électrodes attachées aux feuilles de la plante captent les signaux bioélectriques et les envoient à un microprocesseur. Un logiciel personnalisé lit les signaux de résistance fluctuants en temps réel et mappe les impulsions aux articulations du bras robotique pour les déplacer.

Le résultat est une plante qui peut trancher, parer et piquer comme un étudiant de Pa Kua. Certains mouvements sont clairement aléatoires, mais beaucoup semblent très similaires à ceux que vous verriez dans les formes Pa Kua Jian (ci-dessus). Cela ne veut pas dire que la plante est sensible et connaît instinctivement les arts martiaux. On peut attribuer les similitudes à une pure coïncidence, ou peut-être que la configuration des articulations mécaniques tend naturellement à créer des mouvements fluides de type combat à l’épée. Quoi qu’il en soit, c’est une œuvre d’art fascinante et un mélange unique de biofeedback naturel et de robotique.

Plant Machete n’est pas la première installation artistique créée par Bowen qui combine la nature et la technologie. En fait, presque tout l’art de Bowen est un mélange de technologie et de nature. Dans une version intitulée « Plant Drone », Bowen a utilisé la même technique que Plant Machete pour permettre à une plante vivante de piloter un drone.

Son travail n’est cependant pas uniquement végétal. Il aime aussi travailler avec les mouches domestiques. Une invention a permis à 100 mouches de contrôler une défonceuse à cinq axes pour tailler un bloc de mousse. Un autre a utilisé une collection de mouches pour envoyer des tweets sur son compte Twitter @flycolony. Ce travail produit plus de 90 000 tweets entre mars 2012 et septembre 2014.

La page Web de Bowen sert de portefeuille de son travail pour ceux qui souhaitent en voir plus.