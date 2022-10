Ce type a tondu sa pelouse pour le test GPS ultime de l’Apple Watch Ultra

Nous avons vu des tests Apple Watch Ultra incroyablement extrêmes, mais rien ne se rapproche de celui-ci. L’utilisateur de Reddit suburbandad1999 a enduré l’entraînement que nous redoutons tous : tondre la pelouse. Les résultats sont en fait fascinants pour voir comment fonctionne le nouveau GPS de l’Apple Watch Ultra.

Apple Watch UltraGPS

Apple Watch Ultra est la première version à proposer ce qu’Apple appelle un GPS bi-fréquence de précision. Cela permet une plus grande précision pour le suivi de la distance, du rythme et des itinéraires d’entraînement.

« Pour la plupart des gens, une solution GPS traditionnelle avec seulement un GPS L1 fonctionne bien la plupart du temps », a déclaré Apple. «Mais cela peut être délicat lorsque de grands bâtiments, des arbres ou un feuillage dense bloquent les satellites. Le nouveau GPS L5 permet un traitement avancé du signal, réduisant de nombreuses erreurs et fournissant un signal plus cohérent dans des environnements tels que les villes denses.

Le nouveau GPS sur Apple Watch Ultra combine le GPS L1 et le nouveau signal GPS L5 pour capturer un emplacement plus précis tout en maintenant l’efficacité énergétique. Ceci est particulièrement bénéfique pour la précision du GPS lors des entraînements dans des environnements urbains denses et des sentiers couverts d’arbres.

Comment ça se compare

C’est aussi juste un GPS supérieur. Apple veille à ne pas éviter le GPS à l’intérieur des nouvelles Apple Watch SE et Series 8, mais il s’avère que tout le monde peut bénéficier du GPS bi-fréquence.

Bien que tondre la pelouse soit légèrement moins extrême que de s’accrocher au flanc d’une montagne, la comparaison non scientifique de la précision GPS de l’utilisateur de Reddit entre les deux GPS est en fait informative. Le visuel vend à lui seul la précision que l’ajout de L5 apporte à l’Apple Watch Ultra.

« L’image de gauche est la trace GPS hilarante de moi en train de tondre ma pelouse il y a quelques semaines avec ma série 4 (RIP) », a écrit l’utilisateur de Reddit. «Cela me ferait même fermer quelques portes et montrerait environ 1,4 mile supplémentaire de distance par rapport à l’image de droite. Apple Watch Ultra montre chaque ligne complexe que j’ai faite.

Si vous n’étiez pas encore convaincu de la supériorité de l’Apple Watch Ultra, cela devrait sceller l’affaire pour vous. Vous avez votre propre expérience de comparaison GPS avec Apple Watch Ultra ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux.

