Quand aura lieu la première de la saison 4 de The Boys ?

The Boys est rapidement devenu la série de super-héros préférée de la planète, du moins de la partie la plus voyou et la plus voyou, grâce à une approche originale, un humour granuleux et une cruauté à l’épreuve des super-héros qui parviennent à s’améliorer à chaque nouvelle saison. . Et nous en avons déjà trois. Alors la question se pose toute seule : alors, quand pourra-t-on profiter de la quatrième saison sur Prime Video ?

Quelques mois pleins d’actualités

C’est toujours bon signe qu’une série fasse de nouvelles annonces sur son avenir, et c’est en ce sens que la fiction d’Amazon Prime Video n’arrête pas de proposer des nouveautés depuis quelques mois. Depuis la fin de la troisième saison, nous n’avons cessé de connaître des informations de temps en temps. De la confirmation que l’acteur Jeffrey-Dean Morgan rejoindrait le casting dans un rôle principal, aux remarques du superviseur des effets visuels selon lesquelles « mes yeux ne peuvent pas oublier ce que je viens de voir » (en référence à ce qu’ils font déjà avec le nouveau épisodes), en via l’incorporation de plus de supers créés spécifiquement pour la série.

Cependant, la nouveauté qui nous a le plus excités est que, fin août 2022, le tournage de la quatrième saison a commencé avec tout le casting de protagonistes auxquels nous sommes habitués, et tous de retour dans leurs papiers respectifs. Il est très rare que de telles grosses productions commencent à tourner une nouvelle saison un mois seulement après la fin de la précédente, cela nous laisse donc soupçonner qu’en réalité, la quatrième était en production depuis bien plus longtemps que nous ne le pensions. vouloir nous reconnaître.

Quand pourrait-il sortir ?

Bien qu’il n’y ait pas de science exacte pour savoir quand la saison 4 de The Boys pourrait sortir, nous pensons que nous pouvons nous risquer à donner une date plus ou moins précise. Comme nous l’avons dit plus haut, le tournage a commencé il y a moins de deux mois et, bien que pour le moment nous ne sachions pas s’il est terminé, selon plusieurs rapports, ce sera le tournage le plus long, car les nouveaux chapitres pourraient ajouter des scènes folles qui nécessitent de nombreuses heures. et jours de tournage, il n’est donc pas déraisonnable de penser que jusqu’à la fin de cette année 2022, ils n’auront pas terminé tout ce qu’ils ont à filmer. A cela, évidemment, il faut ajouter le processus de post-production, qui est également très long et laborieux puisque les effets visuels dans The Boys sont de la plus haute importance.

Si ces calculs sont assez précis, nous pourrions voir la quatrième saison de The Boys entre juin et septembre 2023. L’une des raisons de sa sortie au début de l’été est que la saison précédente s’est incroyablement bien déroulée en audience, arrivant sur Prime Video le 3 Décembre Juin. Cependant, et comme l’ont souligné plusieurs sources, du début du tournage d’une saison à la première, il faut généralement un peu plus d’un an.

Quelle que soit la date d’ouverture de la quatrième saison, nous avons du contenu de cet univers pendant un certain temps, puisque le spin-off Gen V a été confirmé avant ce nouveau lot de chapitres, qui nous placera dans une université pour jeunes avec des super pouvoirs de l’entreprise Vought.