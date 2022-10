Les coques iPhone 13 conviennent-elles à l’iPhone 14 ?

Si vous venez de récupérer votre nouvel iPhone 14 ou iPhone 14 Pro, vous vous demandez peut-être si votre coque iPhone 13 existante conviendra à l’iPhone 14. Malheureusement, Apple a apporté suffisamment de modifications aux modèles d’iPhone 14 de cette année que vous devrez acheter. de nouveaux étuis aux côtés de votre nouvel iPhone cette année. Voici les détails.

Les coques iPhone 13 s’adapteront-elles à l’iPhone 14 ?

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, l’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont très, très proches en termes de dimensions globales. La plus grande différence est que l’iPhone 14 est plus épais de 0,01 pouce que l’iPhone 13. En réalité, ce n’est pas une différence assez grande pour avoir un impact sur la compatibilité des étuis. le plus souvent.

Il y a cependant un autre changement très mineur : Apple a légèrement modifié l’emplacement et la taille du bouton d’alimentation et des boutons de volume cette année. Plus que les changements de dimensions, ce sera ce qui rompra la compatibilité entre les coques iPhone 13 et l’iPhone.

Pour ces raisons, le pari le plus sûr est d’aller de l’avant et de faire des folies sur un nouvel étui conçu exactement pour l’iPhone 14. Voici quelques-uns des étuis iPhone 14 les plus populaires que nous voyons jusqu’à présent :

Modèle iPhone Hauteur Largeur Épaisseur Poids iPhone 13 5,78 pouces (146,7 mm) 2,82 pouces (71,5 mm) 0,30 pouce (7,65 mm) 6,14 onces (174 grammes) iPhone 14 5,78 pouces (146,7 mm) 2,82 pouces (71,5 mm) 0,31 pouces (7,80 mm) 6,07 onces

(172 grammes)

Les coques iPhone 13 Pro s’adapteront-elles à l’iPhone 14 Pro ?

Malheureusement, la situation ne fait qu’empirer si vous passez d’un iPhone 13 Pro à un iPhone 14 Pro. Il n’y a pas d’énormes changements dans les dimensions, mais ce sont des changements plus importants que les modèles non Pro.

Comme vous pouvez le voir, Apple a augmenté la hauteur, diminué la largeur et augmenté l’épaisseur de l’iPhone 14 Pro par rapport à l’iPhone 13 Pro. Toutes ces différences s’additionnent pour signifier que vos coques iPhone 13 Pro ne conviendront certainement pas à votre iPhone 14 Pro. De plus, la bosse de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro est encore plus grande et plus large qu’auparavant.

Apple a également déplacé les boutons d’alimentation et de volume de l’iPhone 14 Pro, pour une autre raison encore, vos coques ne fonctionneront pas.

Modèle iPhone Hauteur Largeur Épaisseur Poids iPhone 13 Pro 5,78 pouces (146,7 mm) 2,82 pouces (71,5 mm) 0,30 pouce (7,65 mm) 7,19 onces (204 grammes) iPhone 14 Pro 5,81 pouces (147,5 mm) 2,81 pouces (71,5 mm) 0,31 pouces (7,85 mm) 7,27 onces

(206 grammes)

Les coques iPhone 13 Pro Max s’adapteront-elles à l’iPhone 14 Pro Max ?

La situation de l’iPhone 14 Pro Max est assez similaire à celle de l’iPhone 14 Pro. Alors que la hauteur de l’iPhone 13 Pro Max et de l’iPhone 14 Pro Max est la même, le nouveau modèle est à la fois plus étroit et plus épais que son prédécesseur. La bosse de la caméra est également plus grande et les boutons de volume et le bouton d’alimentation ont été légèrement déplacés.

Pour toutes ces raisons, vous aurez besoin d’un nouvel étui pour votre iPhone 14 Pro Max si vous prévoyez de mettre à niveau cette année.

Modèle iPhone Hauteur Largeur Épaisseur Poids iPhone 13 Pro Max 6,33 pouces (160,8 mm) 3,07 pouces (78,1 mm) 0,30 pouce (7,65 mm) 8,46 onces (240 grammes) iPhone 14 Pro Max 6,33 pouces (160,7 mm) 3,05 pouces (77,6 mm) 0,31 pouces (7,85 mm) 8,47 onces

(240 grammes)

Coques iPhone 14 Plus

Enfin, il y a l’iPhone 14 Plus. Étant donné qu’il s’agit d’un tout nouveau modèle dans la gamme Apple, vous aurez certainement besoin d’un nouveau boîtier pour celui-ci. Bien que vous puissiez techniquement utiliser un étui pour iPhone 13 Pro Max, l’ajustement serait loin d’être précis en raison des différences importantes d’épaisseur ainsi que de la taille de la bosse de l’appareil photo.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :