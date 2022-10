Le nouveau Call of Duty a une référence à Breaking Bad que vous devez voir

Il reste encore un peu plus de trois semaines avant la mise en vente de Call of Duty : Modern Warfare (2022). Pourtant, nombreux sont les utilisateurs qui ont déjà pu tester la bêta ouverte du jeu vidéo durant les deux dernières semaines de septembre. Les dates qui étaient prévues pour que les joueurs essaient le titre n’étaient pas non plus très longues, car l’idée d’Infinity Ward était que ceux qui avaient la réservation du jeu essaient les mécanismes et se familiarisent avec le titre de tir. Cependant, certains joueurs ont fait tellement de recherches qu’ils ont même découvert un Easter-egg Breaking Bad dans l’une des étapes de la bataille.