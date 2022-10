Vous allez les adorer : Adidas et Marvel lancent de nouvelles sneakers x Black Panther

La première de Black Panther : Wakanda Forever est imminente, elle aura lieu le 11 novembre et a suscité la plus grande attente parmi les fans de Marvel. Non pas parce que le premier a été un succès complet qui a largement dépassé les 1 000 millions de dollars de collections, mais pour voir quel hommage et quel dévouement Chadwick Boseman, décédé en 2020, recevra au retour du super-héros qui l’a élevé au sommet de la très UCM.

Inspiré de Black Panther

Cela étant, et avec la remorque très chaude et fraîche du four Marvel, nous avons déjà un nouveau produit qui profitera de l’attraction que ses producteurs attendent après ce qui a été vu dans le premier opus. Ce sont des chaussures Adidas, ni plus ni moins qu’une révision de l’ADN ULTRABOOST 5.0 axée sur la course et qui ont été personnalisées avec les couleurs, formes et motifs décoratifs officiels inspirés du film qui sortira en salles en novembre.

Autant dire qu’il s’agit d’un modèle Adidas bien connu et qui triomphe dans son catalogue depuis un certain temps, donc cette customisation façon Black Panther ne peut que l’améliorer encore plus. Gardez à l’esprit qu’ils ont été créés en collaboration avec Parley Ocean Plastic, ce qui indique que nous aidons à protéger l’environnement en utilisant des matériaux plastiques recyclés provenant d’autres qui ont été récupérés dans la mer, de sorte qu’aucun nouveau n’a été nécessaire pour les fabriquer.

Toute la partie supérieure est fabriquée avec le tissu Adidas PRIMEKNIT qui a l’avantage d’adapter sa forme au pied, rendant tous les mouvements confortables. Nul doute que ces baskets seront parfaites, non pas tant pour faire du sport (car ne pas les casser vu ce qu’elles coûtent) que pour nous accompagner dans notre quotidien chargé de travail, université ou institut.

Plus de technologie wakandienne

Certes, Adidas aurait été ravi d’utiliser la technologie des Wakandans mais, pour l’instant, il a dû se contenter des Terriens qui sont les plus proches. Ainsi, il a une fois de plus intégré dans ces ULTRABOOST 5.0 DNA Black Panther Edition des centaines de capsules BOOST que les Allemands utilisent pour amortir chaque pas que nous faisons et qui, comme indiqué sur leur site officiel, libèrent « une explosion d’énergie à chaque foulée ».

En fait, ce modèle initialement axé sur la course à pied, a été conçu pour une utilisation complètement urbaine et quotidienne, pour nous accompagner dans nos promenades et itinéraires habituels, les rendant plus confortables de la même manière que l’ADN ULTRABOOST 5.0 toujours avancé était déjà dans le catalogue des Allemands.

Maintenant oui, il est temps de révéler le prix, qu’Adidas a fixé à 200 euros que vous pouvez économiser maintenant, ou sortir de la tirelire, pour quand ils seront en vente car à ce moment ils restent en accès anticipé et pré -phase de vente. Ils mettront donc encore un peu de temps à arriver et à être disponibles tant que Black Panther : Wakanda Forever ne sortira pas en salles.

Allez-vous vous donner le caprice d’en avoir ?