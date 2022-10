Test Apple AirPods Pro 2 – fitness testé!

Les Apple AirPods Pro ont enfin reçu une mise à jour cette année avec la sortie de la deuxième génération. Un grand nombre d’améliorations ont été apportées, notamment une suppression active du bruit plus forte, une durée de vie de la batterie accrue et une meilleure qualité sonore.

Mais comment les Apple AirPods Pro de deuxième génération résistent-ils à l’exercice ? Lisez ci-dessous pour obtenir notre avis après les avoir suivis à travers plus d’une douzaine d’entraînements !

Test des AirPods Pro 2

Abonnez-vous à Connect The Watts pour plus d’actualités, de mises à jour, de conseils et de guides sur le fitness connecté

En ce qui concerne Apple AirPods Pro 2, il y a cinq choses dont nous devons discuter concernant la forme physique :

Comment ils s’adaptent

L’ajustement est l’une des considérations les plus importantes car la dernière chose que vous voulez est d’ajuster constamment les AirPods ou, pire encore, de les faire tomber au milieu de l’entraînement.

Comme toujours, l’ajustement variera pour tout le monde, en fonction de la forme et de la taille de l’oreille. Les Apple AirPods Pro 2 ont exactement le même ajustement qu’avant, donc pour moi, ils ont tendance à se sentir un peu lâches une fois que je commence à transpirer. Bien que ce soit loin d’être mauvais, et je ne les ai pas fait tomber une seule fois au cours de la douzaine d’entraînements ou plus avec lesquels je les ai testés.

Ils sont également livrés avec un nouvel embout XS (extra petit) inclus. Pour ceux d’entre vous qui ont de plus petites oreilles, cela pourrait être l’astuce pour enfin obtenir un bon ajustement. Comme je vais en discuter, cela vaut la peine de tester étant donné à quel point ils sont bons.

Autonomie de la batterie des AirPods Pro 2

L’autonomie de la batterie des Apple AirPods Pro 2 a été portée à six heures (elle était de cinq auparavant). La durée de vie totale de la batterie est de 30 heures en incluant la charge complète du boîtier.

C’est plus que suffisant pour pratiquement toutes les situations. Même une randonnée de plusieurs jours ou un voyage de camping ne vous posera probablement aucun problème.

Le boîtier de la batterie lui-même a également été amélioré. Il a maintenant un emplacement pour un cordon, une paire de haut-parleurs pour vous aider à le localiser et est un peu plus résistant à l’eau. C’est très bien car si vous avez une petite fuite de bouteille d’eau dans votre sac à dos (pour une raison quelconque, cela m’arrive toujours), les AirPod devraient toujours s’en sortir.

Commandes AirPods Pro 2

Semblable à la génération précédente, vous pouvez contrôler les Apple AirPods Pro via les tiges qui descendent.

Appuyez une fois pour mettre en pause ou lire.

Appuyez deux fois pour avancer d’une piste.

Appuyez trois fois pour revenir en arrière d’une piste.

Maintenez enfoncé pour basculer entre la suppression active du bruit et le mode transparence.

La nouveauté cette fois-ci est la possibilité de régler le volume vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez le faire en plaçant votre pouce sur la tige de l’un ou l’autre des AirPod et en utilisant votre autre doigt pour balayer dans la direction dans laquelle vous souhaitez que le volume aille.

Cela prend un certain temps à obtenir, mais une fois que vous avez compris, cela fonctionne plutôt bien. Cependant, il peut être extrêmement difficile de réussir cela à mi-parcours. Pour être juste, il en va de même pour tous les écouteurs.

Transparence et suppression active du bruit

L’un des grands différenciateurs des Apple AirPods Pro est l’excellent mode de transparence et la fonction d’annulation active du bruit. Les deux sont importants à considérer pour l’exercice.

La suppression active du bruit (ANC) est idéale pour les entraînements en salle. Par exemple, avec les tapis roulants, cela bloquera la majorité du bruit et vous permettra de vous concentrer uniquement sur votre propre musique ou cours.

L’ANC était déjà très bon sur les Apple AirPods Pro d’origine mais est encore meilleur ici. Apple dit que c’est deux fois plus efficace. Bien que je ne sois pas d’accord avec cela, c’est quand même phénoménal.

Le mode Transparence est également crucial pour être sûr de faire de l’exercice à l’extérieur près ou sur une route. Encore une fois, les AirPods Pro 2 font un excellent travail vous permettant d’entendre tout ce qui se passe autour de vous.

Un avertissement pour la transparence adaptative

La seule nouvelle fonctionnalité qui me fait un peu peur est la transparence adaptative, qui atténue automatiquement les bruits forts ou durs avant qu’ils n’atteignent vos oreilles.

Bien que ce soit une fonctionnalité très intéressante, je crains qu’elle ne fonctionne trop bien. Si je cours ou que je marche près d’une route, je ne veux pas que les bruits forts (comme un klaxon de voiture) soient atténués. Je veux que le bruit soit aussi fort que possible afin que je sache s’il est essentiel que je m’écarte rapidement.

Heureusement, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres si vous avez un iPhone.

Qualité sonore des AirPods Pro 2

La qualité sonore améliorée est ma caractéristique préférée des AirPods Pro 2. Ne vous méprenez pas. La génération précédente sonnait bien. Mais c’est à un tout autre niveau.

Les basses sont beaucoup plus fortes et la qualité sonore globale a été améliorée bien au-delà de ce à quoi je m’attendais. Si vous appréciez une excellente qualité sonore, ceux-ci sont parmi les meilleurs du marché.

De plus, la qualité sonore du micro a été améliorée. L’audio plus propre pour les appels est très perceptible du côté de la réception.

Dans l’ensemble, je recommande sans hésiter les AirPods Pro 2 pour le fitness. Tout, de la suppression active du bruit améliorée à la qualité sonore supérieure, en fait un achat valable, même avec un prix supérieur à 200 $.

Achetez les AirPods Pro 2 ici.

Abonnez-vous sur YouTube pour plus d’actualités, de mises à jour, de conseils et de guides sur Connected Fitness Tech :