The Walking Dead: le spin-off de Norman Reedus alors que Daryl reçoit le titre et l’affiche officiels

La nouvelle série dérivée de The Walking Dead avec l’acteur solo Norman Reedus dans le rôle de Daryl Dixon – rappelons que le personnage de Carol a quitté le projet il y a quelque temps – a déjà un titre définitif. À tel point que l’acteur lui-même a partagé le nom définitif de sa nouvelle série à travers les réseaux, se faisant simplement appeler Daryl Dixon. Et à côté du titre on a une première image promotionnelle qui place l’histoire de cette nouvelle série dans un endroit très particulier, loin des décors habituels de la série zombie AMC : Paris.

Daryl Dixon se rend en Europe pour chasser les zombies

Ainsi, après l’arrêt définitif de la série entamée le 20 novembre 2022 avec la diffusion du dernier épisode de The Walking Dead, de nouvelles pistes s’ouvrent à AMC pour développer son propre univers zombie télévisuel. Et l’une de ces nouveautés est la nouvelle série de Norman Reedus, déjà annoncée il y a quelque temps et dont nous avons enfin son titre officiel.

Rappelons-nous que cette nouvelle série mettait initialement en vedette Daryl et Carol lors d’un voyage qui les emmènerait en Europe, bien que l’actrice Melissa McBride ait annoncé son retrait de la franchise zombie avant le début de la production de cette nouvelle série après tant d’années immergées dedans. . Cependant, les plans restent les mêmes, Daryl voyageant finalement seul en Europe pour en savoir plus sur la peste zombie qui a anéanti l’humanité, donnant également un sens à la fin d’un autre spin-off de The Walking Dead, World Beyond, qui nous donne il offrait un aperçu mystérieux d’un certain événement en France.

Scott M. Gimple, responsable de The Walking Dead, l’explique ainsi : « Nous pourrions dire que l’épilogue de World Beyond est un aperçu de certaines des choses auxquelles Daryl sera confronté dans sa série. Si Daryl rencontre de nouvelles personnes, il est comme un poisson hors de l’eau. En France, qui est un pays qui traverse l’apocalypse, c’est tout autre chose. Il se retrouve à devoir se réinventer, à se retrouver et aussi à s’habituer à ne pas être avec les seules personnes au monde avec lesquelles il se sent à l’aise.

La nouvelle série Daryl Dixon sera diffusée en 2023 à une date encore à préciser.

