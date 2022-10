La mise à jour Windows 11 2022 a des problèmes avec le transfert de fichiers

Aucune mise à jour n’est sans bugs et la mise à jour Windows 11 2022 ou 22H2 ne fait pas exception. Dans ce cas, nous sommes confrontés à un cas curieux dans la copie de fichiers que Microsoft étudie déjà. Cela se produit lors de la copie de fichiers locaux volumineux et nous verrons quelle est la solution.

La copie de fichiers aurait été ralentie dans la mise à jour Windows 11 2022

Si vous avez remarqué que la copie de fichiers volumineux localement ou à partir d’un ordinateur distant via SMB est plus lente que d’habitude dans Windows 11 version 11 22H2, vous n’êtes pas seul. Microsoft étudie actuellement des performances de lecture SMB plus lentes pour les fichiers volumineux dans Windows 11 version 22H2, ainsi que des vitesses plus lentes pour les copies locales.

« Un fichier volumineux (plusieurs Go) pourrait voir jusqu’à 40 % de performances en moins par rapport à SMB lors de la copie (lecture) »a expliqué Ned Pyle, responsable de programme senior au sein du groupe d’ingénierie Windows Server. Cependant, l’employé de Microsoft a ajouté que « le problème n’est pas vraiment dans le code SMB », bien que ce soit le scénario le plus probable dans lequel il peut être remarqué.

Microsoft travaille actuellement sur un correctif permanent pour ces problèmes de vitesse de copie plus lente. Il n’existe actuellement aucune solution de contournement pour les personnes confrontées à des vitesses lentes lors de la copie de fichiers locaux, bien que les utilisateurs copiant des fichiers à partir d’un PC distant via SMB puissent utiliser robocopy ou xcopy avec le paramètre /J (E/S sans tampon) comme solution de contournement.

Il n’y a actuellement aucun calendrier pour un correctif, bien que Pyle ait déclaré qu’il travaillait avec une autre équipe pour bien comprendre le problème. La semaine dernière, Microsoft a reconnu un problème de compatibilité avec certains pilotes d’imprimante et la version 22H2 de Windows 11, et la société a suspendu la mise à jour jusqu’à ce que le problème de compatibilité soit résolu.