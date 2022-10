Apple publie iOS 16.1 Beta 4 avec plus d’améliorations

Poursuivant la version bêta, Apple a publié iOS 16.1 bêta 4. Apple lance d’abord la quatrième version bêta aux développeurs, et après quelques heures, la mise à jour est mise en ligne pour les bêta-testeurs publics. iOS 16.1 va être la première mise à jour majeure pour iOS 16 qui a été publiée il y a deux semaines. Avec la sortie de la nouvelle version bêta, la version publique de la version approche.

Comme vous le savez, Apple n’a pas rendu public l’iPadOS 16 et publiera directement l’iPadOS 16.1. Et comme la version bêta d’iOS 16.1 et la version bêta d’iPadOS 16.1 sont désormais parfaitement synchronisées, la mise à jour iOS devrait être publiée aux côtés d’iPadOS 16.1 qui sera mis en ligne d’ici la fin de ce mois.

Parallèlement à iOS 16.1 Beta 4, Apple a également publié iPadOS 16.1 Beta 5, macOS Ventura 13.0 Beta 10 et tvOS 16.1 Beta 4. La version bêta de watchOS n’est pas sortie, mais nous pouvons voir sa version bêta cette semaine. La quatrième version bêta d’iOS 16.1 est livrée avec un numéro de build 20B5064c. La dernière partie de la construction montre que nous pouvons nous attendre à une construction publique dans quelques semaines. La taille de la mise à jour varie entre 500 Mo et 700 Mo.

En parlant de changements, la quatrième mise à jour apporte quelques améliorations et corrections de bugs. Nous mettons à jour la liste des modifications ci-dessous.

Dynamic Island obtient un contour blanc lors de l’utilisation de papiers peints sombres ou noirs

Résout le problème d’accessibilité multitâche

Améliorations lors de la prise de photos ProRAW 48MP sur iPhone 14 Pro

Écran de démarrage Partagé avec vous sur les messages

Si vous êtes un testeur bêta ou un développeur et que vous avez déjà installé la version bêta d’iOS 16.1, vous obtiendrez la mise à jour sur votre iPhone. Oui, la mise à jour est en ligne pour les développeurs et les bêta-testeurs publics. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Une fois que vous voyez la mise à jour, appuyez sur le bouton Télécharger et installer pour obtenir la mise à jour.

Si vous êtes sur la version iOS 16 mais que vous souhaitez tester la version bêta d’iOS 16.1, vous devrez installer le profil bêta sur votre appareil. Après avoir installé le profil bêta, vous recevrez la mise à jour sur votre appareil et vous pourrez mettre à jour avec le même processus.

Avant la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde de votre iPhone et de le charger à au moins 50 % ou de le connecter au chargeur pendant le processus de mise à jour.

