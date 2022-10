Concept imagine une application Apple Sports dédiée pour iOS et watchOS

Apple a récemment investi davantage dans le contenu sportif. Cette année, la société a conclu un accord avec la Major League Baseball pour diffuser des matchs tous les vendredis sur Apple TV +. Comme les rumeurs suggèrent que ce n’est que le début, le designer Parker Ortolani a fait un concept en imaginant une application Apple Sports dédiée pour iOS et watchOS.

Application Apple Sports

L’idée principale d’une application Apple Sports est de rassembler tout ce qui concerne le sport en un seul endroit, y compris non seulement les matchs à regarder, mais aussi les actualités, les scores, les faits intéressants sur les équipes et les joueurs, et bien plus encore. Ortolani décrit l’idée comme un « centre sportif ultime ».

Le concept de l’application est fortement inspiré des applications Apple TV et Apple News. Dans la vision de Parker, l’application fournirait un accès facile au contenu sportif d’Apple TV+ et également de fournisseurs tiers comme ESPN, afin que les utilisateurs puissent tout trouver dans la même application. L’idée est la même que d’avoir Apple TV + et des chaînes tierces ensemble dans l’application Apple TV.

Mais l’application Apple Sports offrirait bien plus qu’un simple accès à du contenu vidéo. Le concept montre comment Apple pourrait utiliser Apple News pour permettre aux utilisateurs de suivre les actualités de leurs sports, ligues et joueurs préférés avec un contenu organisé directement depuis l’application Apple Sports.

Ortolani envisage également des cartes de joueur avec des informations détaillées, ainsi que des tableaux de bord mis à jour en temps réel pour les moments où vous ne pouvez pas regarder les matchs – ce qui semble parfait pour les utilisateurs d’Apple Watch. « Choisissez vos équipes, joueurs et ligues préférés et obtenez tout ce que vous voulez savoir à leur sujet. »

Il y a plus à venir

Avec iOS 16, Apple a dévoilé une nouvelle façon pour les utilisateurs de suivre les scores des jeux ainsi qu’un bref résumé des événements importants directement depuis l’écran de verrouillage de l’iPhone. Cette fonctionnalité sera disponible plus tard cette année avec iOS 16.1.

La société aurait négocié les droits de diffusion de la NFL, et Apple serait également intéressé à soumissionner pour acquérir les droits de diffusion nationaux de la Ligue des champions de l’UEFA. En plus de tout cela, Apple a annoncé un accord exclusif avec la Major League Soccer à partir de 2023.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas difficile d’imaginer qu’Apple présentera éventuellement une application dédiée au sport. Que penses tu de cette idée? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

