Dead Space Remake présente son édition collector à 275 euros

Parallèlement à la nouvelle bande-annonce axée sur son gameplay (que vous pouvez voir ci-dessus), le remake de Dead Space a présenté la somptueuse édition collector avec laquelle le jeu sera mis en vente. Il a un prix de 275 euros, sa distribution est effectuée par Limited Run Games et dans sa description, en plus de détailler son contenu, il est précisé qu’il n’arrivera pas le jour du lancement. Vos acheteurs recevront alors une copie du jeu, mais le reste viendra plus tard. Voici tous ses éléments :

Copie physique de Dead Space Remake

coffret de collection

boîtier en métal

Casque Isaac parfaitement portable avec des lumières

Statue en métal de 10 centimètres du sphinx

CD de la bande originale de Dead Space

lithographie d’art

logo lithographie

quatre petites affiches

broche sphinx

Écusson de navire Ishimura

Vous pouvez réserver l’édition collector de Dead Space Remake à partir de ce lien.

De quoi parle Dead Space ?

Dead Space nous met dans le skin d’Isaac Clarke, un ingénieur spatial qui part pour ce qui semble être une mission de routine à bord de l’USG Ishimura, un gigantesque vaisseau minier qui a cessé de fonctionner et a coupé ses communications. Comme vous pouvez le deviner, non seulement un travail attend Isaac à l’Ishimura, mais aussi un cauchemar vivant. L’équipage du navire a été massacré et infecté et la petite amie d’Isaac, Nicole, en faisait partie. Atrapado en sus pasillos, con el deber de buscarla y armado nada más que con sus herramientas y habilidades de ingeniería, Isaac se enfrenta a una batalla por la supervivencia, tanto contra unos aterradores monstruos llamados necromorfos como contra su propia cordura, la cual se desmorona peu à peu…

Reconstruit à partir de zéro à l’aide du moteur Frostbite de la saga Battlefield, ce remake de Dead Space de 2008 mettra les joueurs au défi de survivre et de découvrir de nouveaux mystères à bord de l’emblématique USG Ishimura. Fidèle à la vision du jeu original, la nouvelle version offre un son amélioré et des visuels plus nets et plus déchirants qui ont été soigneusement repensés pour plonger la personne aux commandes dans un nouveau niveau d’immersion et de qualité. Allons-nous faire en sorte qu’Isaac survive cette fois-ci et élucide l’horrible mystère de ce qui est arrivé à l’équipage, ou allons-nous le perdre à jamais dans le froid de l’espace ?