Le Core Linux 5.19.12 peut endommager les écrans LCD des ordinateurs portables Intel

PSA : les utilisateurs exécutant Linux sur des ordinateurs portables équipés de processeurs Intel doivent éviter le Core Linux 5.19.12 en raison d’une erreur susceptible d’endommager physiquement l’écran. Heureusement, le Core 5.19.13 a déjà résolu le problème. Les versions 6.0 et 6.1 ont également commencé à être déployées avec de nombreux changements importants.

Des rapports récents d’utilisateurs d’ordinateurs portables Intel exécutant le Core Linux 5.19.12 décrivent un « clignotement blanc » sur leurs écrans. Un ingénieur Linux a constaté que le problème pouvait ruiner l’écran LCD, exhortant les utilisateurs à revenir immédiatement à une itération antérieure. La faille critique a incité les développeurs à publier une mise à jour rapide.

Le problème semble provenir d’un driver graphique Intel défectueux, que Ville Syrjäl, ingénieur du Core Linux, décrit comme un mauvais délai de séquencement de l’alimentation du panneau. Greg Kroah-Hartman, le développeur qui a publié la version 5.19.13, a déclaré que les utilisateurs ne devraient mettre à niveau vers le nouveau Core que s’ils rencontrent ce problème.

Selon Tom’s Hardware, le problème affecte tout ordinateur portable basé sur Intel qui connecte directement l’écran intégré aux iGPU (graphiques intégrés). Tous les ordinateurs portables Nvidia Optimus et éventuellement certains ordinateurs portables combinés Intel-Radeon pourraient être confrontés à ce problème car ils laissent toujours l’iGPU contrôler l’écran, même lorsque le GPU dédié rend les graphiques. Votre ordinateur portable peut être en sécurité si vous pouvez désactiver le mode Optimus.

La plupart des utilisateurs de Linux doivent probablement attendre que le Core 5.19.13 soit disponible pour leur distribution spécifique. Les ingénieurs qui ont examiné le problème de l’écran LCD n’ont pas précisé si les Core 6.0 et 6.1 récemment publiés incluaient également des correctifs pour le problème.

Sorti cette semaine pour la plupart des distributions majeures, Linux Kernel 6.0 prend en charge les architectures matérielles les plus récentes, notamment Raptor Lake, Meteor Lake, Arc Alchemist et RDNA 3. Il marque également le début de l’entrée du système d’exploitation dans Arm en introduisant le prise en charge d’Arm- ordinateurs portables basés sur Qualcomm Snapdragon. De plus, le nouveau Core corrige une solution de contournement vieille de 20 ans qui ralentit les processeurs AMD récents.

Le Core 6.1 comble une importante faille de sécurité Bluetooth et fait les premiers pas vers le prise en charge du langage de programmation Rust, que Google utilise pour développer Android. Un autre ajout est un nouveau driver de détection et de correction d’erreurs (EDAC) qui permet aux systèmes Intel de décoder plus rapidement les erreurs matérielles, bien qu’il ne soit pas clair si cela inclut le problème de l’écran LCD. Le nouveau décodeur d’erreur de driver EDAC est plus rapide que le décodeur de firmware traditionnel, mais peut toujours y revenir si nécessaire.