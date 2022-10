Elon Musk jure qu’il veut vraiment acheter Twitter cette fois [Update: Twitter intends to accept]

Ce fut un tour de montagnes russes entre Elon Musk et Twitter cette année, le PDG de Tesla ayant renoncé à l’acquisition en juillet. Quelques jours après, Twitter a poursuivi Musk pour rupture de contrat. Maintenant dans le dernier chapitre de la saga, Musk a envoyé une lettre à Twitter avec une proposition de procéder à l’achat de 44 milliards de dollars.

Mise à jour à 12h26 PT : Passant par Walter Bloombergun porte-parole de Twitter a partagé « l’intention de la société est de conclure la transaction à 54,20 $ par action ».

Mise à jour à 12h15 PT : Dans un dossier de la SEC daté du 3 octobre qui était requis dans le cas où Twitter accepte l’intention de Musk de donner suite à l’acquisition, se trouve la lettre envoyée par son avocat.

« Au nom de X Holdings I, Inc., X Holdings II, Inc. et Elon R. Musk (les » parties Musk « ), nous vous écrivons pour vous informer que les parties Musk ont ​​l’intention de procéder à la clôture de la transaction envisagée par le Accord de fusion du 25 avril 2022, selon les termes et sous réserve des conditions qui y sont énoncées et dans l’attente de la réception du produit du financement par emprunt envisagé, à condition que la Cour de la chancellerie du Delaware suspende immédiatement l’action, Twitter contre Musk, et coll. (CA n° 202-0613-KSJM) (l’« Action ») et ajourner le procès et toutes les autres procédures y afférentes en attendant cette clôture ou une nouvelle ordonnance de la Cour.

Les Parties Musk fournissent cet avis sans reconnaissance de responsabilité et sans renonciation ou préjudice à l’un de leurs droits, y compris leur droit de faire valoir les défenses et les demandes reconventionnelles en cours dans l’Action, y compris dans le cas où l’Action n’est pas suspendue, Twitter échoue ou refuse pour se conformer à ses obligations en vertu de l’accord de fusion du 25 avril 2022 ou si l’opération envisagée par celui-ci échoue autrement.

Rapporté par Bloomberg, des sources anonymes proches de la situation ont partagé sur Musk l’envoi d’une nouvelle lettre à Twitter. Il propose de respecter le prix précédemment convenu de 54,20 $ par action pour un rachat de 44 milliards de dollars après tout.

Cela survient un peu moins de deux semaines avant que Musk ne soit jugé le 17 octobre dans le cadre du procès intenté contre lui par Twitter.

Après l’arrêt de la négociation, les actions Twitter ont augmenté de près de 13 % aux nouvelles avec un prix de négociation d’un peu moins de 48 $ au moment de la rédaction.

Pendant ce temps, Elizabeth Dwoskin du Washington Post et sa société ont déclaré que Twitter réfléchissait à l’offre de Musk et ont noté les niveaux élevés de méfiance entre les deux parties.

Si Twitter décide d’accepter la dernière offre de Musk pour procéder à l’achat, CNBC dit qu’il « a appris que Musk pourrait posséder Twitter en quelques jours et que tous les litiges prendraient fin ».

