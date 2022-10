House of the Dragon est-elle basée sur une histoire réelle ?

House of the Dragon, comme cela s’est produit avec Game of Thrones, contient dans son âme fantastique avec des créatures imaginaires et de la magie certains éléments qui nous rappellent le monde réel, cependant, et comme le dit le dicton, parfois la réalité dépasse la réalité de la fiction. Est-ce le cas du dernier succès de HBO ?

Inspiré de faits réels

Récemment, l’auteur des livres sur lesquels la série est basée a confirmé que l’histoire que nous voyons à l’écran sur les drames de succession de la maison Targaryen est basée sur les événements réels qui sont arrivés à la monarchie anglaise au XIIe siècle, et c’est que si nous enquêtons sur l’histoire, c’est pratiquement la même chose que ce que nous voyons dans la fiction HBO Max, bien qu’avec des changements plus qu’évidents. Vous pouvez dire que même si l’auteur a une imagination impressionnante, toutes ces histoires de problèmes de palais doivent être inspirées par quelque chose de palpable.

Et sinon, regardez ce que l’histoire nous dit du roi d’Angleterre Henri Ier. Son héritier légitime mourut dans un naufrage en l’an 1120 et le monarque, désespéré d’engendrer un autre fils qui deviendrait roi, épousa une autre femme qui, encore une fois, elle pourrait ne pas donner naissance à un mâle pour continuer la dynastie. Cela obligea le chef de la maison régnante à prendre une décision radicale, rarement vue à l’époque, comme nommer une femme comme héritière. Dans ce cas Mathilde.

Comme dans House of the Dragon, Henri Ier fit jurer allégeance à tous les nobles du royaume, mais il y avait une rumeur selon laquelle quelque chose s’était passé une fois le monarque mort. Mathilde a épousé un autre noble de bonne maison, Geoffroy V d’Anjou, bien que leur mariage se soit peu à peu pourri et ait même provoqué une guerre à la frontière même du comté d’Anjou. Cependant (et prenant déjà un saut dans le temps) lorsque le roi mourut en 1135, les seigneurs trahirent l’héritière et le trône fut revendiqué par l’oncle de Matilde, Étienne de Blois, provoquant une période de guerre civile connue sous le nom d’Anarchie.

Spoilers pour la série ?

Comme vous avez sûrement pu l’apprécier, il existe plusieurs similitudes évidentes entre ce que l’on peut voir dans House of the Dragon et ce qui s’est passé avec la famille royale anglaise au 12ème siècle. Toute l’histoire de ce qui est arrivé à Henri Ier est pratiquement la même que celle de Viserys I Targaryen, avec un problème d’héritage féminin et tout et un deuxième mariage inclus (bien que trois garçons soient nés dans la série). Rhaenyra serait l’équivalent de Matilde et, comme si cela ne suffisait pas, nous avons la présence d’un oncle (Daemon) qui veut usurper le trône de la lignée de son frère.

Eh bien, sachant que House of the Dragon est inspirée d’événements réels, la communauté ne craint que nous pourrions être confrontés au plus gros SPOILER jamais vu ces dernières années, car si le résultat a également été tiré de l’histoire anglaise du XIIe siècle… nous avons à peu près savent déjà comment les choses vont se passer. Espérons donc que la fixation de George RR Martin sur la reproduction d’événements historiques s’arrête avant la fin.