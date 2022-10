La norme de maison intelligente Matter soutenue par Apple est officiellement lancée alors que iOS 16.1 ajoute la prise en charge

La poussée de longue date pour le lancement de la nouvelle norme de maison intelligente Matter fait un grand pas en avant. La Connectivity Standards Alliance a annoncé aujourd’hui qu’elle, avec les membres de l’alliance, publie officiellement la norme Matter 1.0 et le programme de certification.

Cela ouvre la porte à la certification officielle des produits pour les premiers accessoires Matter, et cela intervient alors que les dernières versions bêta d’iOS 16.1 ajoutent la prise en charge de la technologie.

Matter 1.0 est enfin là

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, la Connectivity Standards Alliance a révélé que la version Matter 1.0 indique que les laboratoires de test sont ouverts à la certification des produits, tout comme les harnais de test, les outils et la conception de référence, le SDK.

Non seulement cela permet aux entreprises de lancer de nouveaux produits certifiés pour la connectivité Matter, mais cela indique également que les entreprises peuvent mettre à jour leurs produits existants pour prendre en charge Matter.

Plus qu’une simple spécification, la norme Matter 1.0 est lancée avec des cas de test et des outils de test complets pour les membres de l’Alliance et un programme de certification mondial comprenant huit laboratoires de test autorisés qui sont prêts à tester non seulement Matter, mais également les technologies de réseau sous-jacentes de Matter, Wi-Fi et Fil. Le Wi-Fi permet aux appareils Matter d’interagir sur un réseau local à large bande passante et permet aux appareils domestiques intelligents de communiquer avec le cloud. Thread fournit un réseau maillé économe en énergie et hautement fiable au sein de la maison. La Wi-Fi Alliance et le Thread Group se sont associés à la Connectivity Standards Alliance pour aider à concrétiser la vision complète de Matter.

Cette version initiale de Matter prendra en charge un certain nombre des catégories les plus courantes d’accessoires pour la maison intelligente : éclairage et électricité, commandes CVC, revêtements de fenêtre et stores, capteurs de sûreté et de sécurité, serrures de porte, appareils multimédias, y compris les téléviseurs, contrôleurs en tant qu’appareils et applications. , et ponts.

Il y a plus de 280 entreprises membres du groupe Matter, y compris les grands noms comme Apple, Amazon et Google. La norme Matter, (à l’origine sous la marque CHiP), a été annoncée pour la première fois en 2019 avec une date de sortie cible de 2020. La date de lancement a ensuite été repoussée à 2021, puis à la mi-2022, et est enfin lancée.

iOS 16.1 ajoute la prise en charge de Matter

L’annonce d’aujourd’hui du lancement officiel de Matter 1.0 intervient alors qu’Apple a ajouté la prise en charge initiale des accessoires Matter dans la version bêta d’iOS 16.1. Dans l’état actuel des choses, il existe un certain nombre de bizarreries et de bugs avec l’implémentation de Matter par Apple, mais beaucoup d’entre eux seront probablement résolus avec cette version publique de Matter 1.0.

En fait, la dernière version d’iOS 16.1 beta 3 a supprimé l’interface Matter dans l’application Paramètres (comme indiqué ci-dessus). La technologie sous-jacente de Matter est toujours en version bêta, selon les notes de publication d’Apple. Chaque version ultérieure d’une nouvelle version bêta d’iOS 16.1 a considérablement réduit le nombre de bugs pour Matter.

La norme Matter pourrait être un atout majeur pour l’adoption et la popularité de la maison intelligente. Cela fonctionne en donnant aux accessoires des capacités multiplateformes sans presque autant de frais généraux qu’auparavant. Par exemple, cela indique que si un appareil est compatible avec Matter, il est également compatible avec HomeKit.

Il s’agit d’une mise à niveau importante car cela indique que les fabricants d’accessoires n’ont plus besoin d’adopter individuellement chaque plate-forme de maison intelligente, telle que HomeKit, Alexa et Google Home. Au lieu de cela, ils peuvent adopter Matter et bénéficier automatiquement d’une prise en charge multiplateforme. Ce sera probablement un processus lent, mais le lancement officiel d’aujourd’hui de Matter 1.0 est un grand pas dans la bonne direction.

