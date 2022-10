Plus de publicités arrivent sur Instagram, y compris votre flux de profil

Encore plus de publicités commenceront bientôt à apparaître dans votre flux Instagram, a annoncé Meta aujourd’hui. Grâce à ces modifications, les annonceurs pourront désormais placer des annonces sur la page d’accueil Explore ainsi que directement dans les flux de profil. L’ajout de plus de publicités intervient alors qu’Instagram continue de faire face à des réactions négatives suite aux récents changements…

Tel que rapporté par Tech Crunch, ces nouvelles unités d’annonces sont susceptibles d’être incroyablement impopulaires parmi les utilisateurs d’Instagram. Meta a déjà fait face à une tonne de contrecoups pour l’expérience de plus en plus désordonnée offerte par Instagram de nos jours. Les plaintes vont de la frustration suscitée par le nombre de publications « suggérées » dans les flux, de l’accent agaçant et agressif sur les bobines et, bien sûr, du nombre de publicités dans l’application.

Le premier nouveau placement publicitaire à venir sur Instagram est le flux Explorer. Dans le passé, Instagram affichait des publicités dans le flux Explorer lorsque vous visitez l’onglet Explorer, appuyez sur une publication, puis faites défiler vers le bas. Ce faisant, vous voyez un certain nombre d’annonces différentes insérées entre ces messages.

Avec ce changement, cependant, vous commencerez également à voir des publicités directement sur la page d’accueil Explore. Cela indique que vous verrez des publicités immédiatement lorsque vous appuyez sur l’onglet Explorer, même si vous ne vous engagez pas avec un message et que vous faites défiler vers le bas.

Historiquement, Instagram n’avait placé des annonces sur Explore que dans l’Explore nourrir – c’est-à-dire lorsqu’une personne appuie sur un message et fait défiler. Mais maintenant, il s’étend à la page d’accueil Explore elle-même, car il indique que les utilisateurs y passent un temps significatif, a déclaré Instagram à TechCrunch. Cela se déploie déjà à l’échelle mondiale.

Deuxièmement, et peut-être plus particulièrement, Instagram ajoute des publicités directement au flux de profil. Dans le passé, les pages de profil des utilisateurs étaient totalement exemptes de publicités. Ainsi, si vous avez appuyé sur pour afficher le profil de quelqu’un, vous n’auriez jamais vu une publicité en parcourant le flux de cette personne.

Un nouveau «test global» est cependant en train de changer cela. Lorsque vous visitez le profil d’un utilisateur, appuyez sur l’un de ses messages, puis faites défiler vers le bas dans ce flux vertical, vous verrez désormais des publicités insérées entre les messages de temps en temps. Dans ce cadre, Instagram a déclaré Tech Crunch que « les créateurs peuvent gagner un revenu supplémentaire grâce aux publicités affichées dans leurs flux de profil ». Cette offre, cependant, n’est disponible qu’avec certains créateurs aux États-Unis pour le moment.

Pour récapituler : de plus en plus de publicités arrivent sur Instagram, que cela vous plaise ou non. Alors que le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a tenté de limiter les dégâts en réponse aux plaintes concernant Instagram en juillet, nous n’avons pas vraiment vu d’améliorations. L’ajout de plus d’annonces ne change rien à cela.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :