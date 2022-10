Il y a une ville au Danemark qui a déclaré la guerre à Google

À Helsingør, l’utilisation des Chromebooks dans les écoles a été suspendue : derrière cette décision se cache un problème de traitement des données des élèves.

Helsingør déclare la guerre à Google. Une résistance analogique commence au Danemark. Dans cette ville danoise d’un peu plus de 47 000 habitants, l’utilisation du Chromebook, l’ordinateur portable produit par Google, a été suspendue. Les professeurs ont sorti des caves des cartons de livres, des stylos et des feuilles de papier. Comme toujours, les données, Google et la confidentialité y sont pour quelque chose. Celui des mineurs.

« Tout ce que les enfants font à l’école est dans le cloud, via Workspace, tout ce qu’ils écrivent sur leur ordinateur est envoyé à Google. Nous leur avons donné accès à toute une génération », a expliqué Jesper Graugaard, l’homme qui a lancé cette bataille. Plus ou moins la moitié des écoles au Danemark utilisent Google pour l’enseignement. Les élèves reçoivent leur premier Chromebook à tous les âges de 6 ans. numérique.

L’affaire Jesper Graugaard

Tout a commencé il y a trois ans. Un enfant qui va à l’école à Helsingør rentre chez lui dans l’angoisse. Il dit à son père qu’un de ses amis a écrit un commentaire « très grossier » en utilisant son compte YouTube. Il a peur d’être victime d’une vengeance en ligne. Le père, Jesper Graugaard, écoute confus. Il n’avait pas créé de compte YouTube pour son fils, il n’avait même pas donné l’autorisation à l’école d’en créer un. Pourtant, il ouvre la page et trouve un profil sur la plateforme avec le nom de son fils. Son école et sa classe sont également répertoriées ci-dessous.

Cherchez des éclaircissements à l’école, ils disent que c’est un problème lié aux filtres. Google choisit de ne pas commenter, il dit simplement que cela incombe souvent au personnel informatique de l’école. Jesper Graugaard ne baisse pas les bras. D’où une campagne de trois ans pour démontrer les failles de Google. En décembre 2019, il a envoyé une plainte officielle à l’autorité danoise de protection des données, Datatilsynet. Parlez aux politiciens locaux et aux médias. Créez un réseau et suscitez des discussions sur la manière de protéger les données des enfants. Et là, la décision de l’autorité danoise est déclenchée : les Chromebooks sont interdits à Helsingør.

« Nous travaillons avec la municipalité d’Helsingør pour répondre aux questions, améliorer les paramètres techniques et partager les meilleures pratiques d’autres écoles européennes qui ont effectué des évaluations des risques et utilisent nos produits », déclare Alexandra Ahtiainen, responsable de l’Europe du Nord chez Google for Education.

La négociation entre Helsingør et Google

Les négociations entre Helsingør et Google sont toujours en cours. Si un point de rencontre n’était pas trouvé, l’interdiction serait prolongée indéfiniment. De plus, cela pourrait être appliqué à toutes les écoles danoises. Helsingør était un cas zéro qui a déclenché un effet domino. 45 autres municipalités ont en effet contacté Datasilynet pour revoir le traitement des données des étudiants sur Google.

« J’espère que l’interdiction va s’étendre, car nous donnons trop d’informations aux multinationales, qui par nature ne sont pas fiables », a déclaré Jan Gronemann, l’un des parents des garçons, à Wired UK. Gronemann, comme beaucoup d’autres, craint que les données collectées par Google sur le comportement en ligne des jeunes ne soient manipulées, ou utilisées à des fins publicitaires ou politiques.