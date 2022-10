Micron dépense jusqu’à 100 milliards de dollars pour construire un mégafab à New York

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Micron Technology a annoncé son intention de construire la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Le nouveau mégafab sera construit à Clay, une ville juste à l’extérieur de Syracuse dans le nord de l’État de New York. Micron investira jusqu’à 100 milliards de dollars dans le projet au cours des 20 prochaines années et plus, la première injection de 20 milliards de dollars venant d’ici la fin de cette décennie.

Micron a déclaré que le projet représente le plus gros investissement privé de l’histoire de l’État de New York.

Le fabricant américain de souvenirs commencera à préparer le site en 2023 et commencera la construction l’année suivante. En fin de compte, le projet créera près de 50 000 emplois pour les New-Yorkais, dont environ 9 000 postes bien rémunérés chez Micron.

Micron s’attend à ce que la mégafab l’aide à atteindre son objectif d’augmenter la production de DRAM de pointe fabriquée aux États-Unis à 40 % de sa production mondiale au cours des 10 prochaines années.

Le président et chef de la direction de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré que l’installation renforcera le leadership technologique américain et renforcera à la fois la sécurité économique et nationale.

Le fabricant de mémoire a déclaré avoir sélectionné le site en fonction de plusieurs facteurs, notamment sa proximité avec les établissements d’enseignement supérieur et l’accès à une population militaire importante, ce qui correspond à son engagement à embaucher des anciens combattants. La région offre également un accès fiable à l’eau et à l’électricité, et un coût de la vie abordable devrait largement contribuer à attirer les futurs employés et leurs familles.

Le CHIPS and Science Act, la législation récemment adoptée visant à stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs, a également joué un rôle clé dans la décision de Micron. Micron recevra 5,5 milliards de dollars d’incitations de l’État sur la durée du projet en plus des subventions et des crédits d’impôt de la loi fédérale.

Le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer de New York, a déclaré que sans le CHIPS and Science Act, Micron aurait décidé de construire l’usine à l’étranger.

Micron et l’État de New York investissent également 500 millions de dollars dans le développement communautaire et de la main-d’œuvre pour préparer et développer la main-d’œuvre locale. L’argent sera utilisé pour le logement, la formation de la main-d’œuvre et les programmes d’éducation, nous dit-on.