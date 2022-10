Zillow permet désormais aux utilisateurs d’iOS d’explorer un quartier avec la fonction Look Around d’Apple Maps

Zillow, une plateforme immobilière américaine populaire, a annoncé lundi une mise à jour de son application iOS qui la rend encore plus intégrée aux services Apple. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourront désormais explorer les environs d’un quartier directement dans l’application de Zillow à l’aide de la fonction Look Around d’Apple Maps.

Look Around est une fonctionnalité d’Apple Maps qui permet aux utilisateurs de naviguer dans les rues avec des images 3D à 360 degrés. Les utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité via l’application Maps intégrée sur l’iPhone et l’iPad. Désormais, grâce à l’API Apple Maps, l’application iOS de Zillow propose également Look Around.

Look Around maintenant disponible dans l’application Zillow

Zillow a dit Netcost-security.fr que la nouvelle expérience offre aux acheteurs un « moyen plus fluide et plus intuitif d’explorer les maisons, les quartiers et les points d’intérêt à proximité ». Désormais, lorsque vous recherchez une maison ou un appartement dans l’application Zillow, vous pouvez facilement parcourir ce quartier avec les images 3D fournies par Apple sans quitter l’application.

Avec Look Around, les acheteurs peuvent agir plus rapidement et en toute confiance, qu’ils effectuent des recherches dans leur propre quartier ou à des centaines ou des milliers de kilomètres », a déclaré David Beitel, directeur de la technologie chez Zillow. « Nous repoussons les limites de ce à quoi les acheteurs et les locataires peuvent s’attendre lorsqu’ils achètent une maison en ligne.

Ce n’est pas la première fois que Zillow met à jour son application iPhone et iPad pour tirer parti des API iOS. L’année dernière, la plate-forme a introduit la prise en charge de SharePlay, afin que les utilisateurs puissent désormais parcourir les maisons et les appartements disponibles avec d’autres via FaceTime. La mise à jour d’aujourd’hui inclut également la prise en charge de la fonctionnalité « Partagé avec vous » d’iOS 16.

L’application Zillow est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone ou un iPad exécutant iOS 14 ou une version ultérieure.

Il convient de noter que la fonction Look Around d’Apple Maps n’est disponible que dans certaines régions – vous pouvez consulter la liste complète sur le site Web d’Apple.

