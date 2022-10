Les serveurs Fortnite ne répondent pas ; Qu’est-ce qui se passe?

Epic Games gâche à nouveau avec Fortnite. A la veille du patch 22.10 du jeu vidéo, la société qui a créé le battle royale par excellence a touché quelque chose qu’elle n’aurait pas dû, ce qui les a amenés à désactiver le jeu et à ne pas pouvoir se connecter car les serveurs ne sont pas répondre. Juste en dessous, nous vous disons exactement ce qui s’est passé :

Les serveurs ne répondent pas : que indique ce message Fortnite ?

Vers 23h00 CEST le lundi 3 octobre 2022, les serveurs Fortnite se sont déconnectés. Nous n’avons aucune information au-delà de ce qu’Epic Games lui-même a donné; Selon eux, en raison d’un problème, l’heure de maintenance du patch 22.10 de Fortnite a été entrée tôt.

Ils ajoutent que le patch 22.10 de Fortnite, qui devrait être publié le 10/04/2022 à 10h00 CEST, conservera sa date et son heure de sortie. En d’autres termes : Il sera impossible de se connecter à Fortnite pendant environ onze heures, et nous ne pouvons rien y faire. Nous ne pouvons qu’attendre.

Les serveurs Fortnite ne répondent pas

Quand pourrez-vous vous reconnecter à Fortnite ?

Ces problèmes de connexion à Fortnite devraient être résolus avec l’arrivée du patch 22.10 du jeu, le mardi 4 octobre 2022 à 10h00 CEST :

France (péninsule et îles Baléares) : 10h00 le mardi 4 octobre.

France (îles Canaries) : 09h00 le mardi 4 octobre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 5h00 le mardi 4 octobre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 04h00 le mardi 4 octobre.

Équateur, Colombie, Mexique, Panama et Pérou : 03h00 le mardi 4 octobre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 02h00 le mardi 4 octobre.

Veuillez noter que c’est le moment où le correctif sera disponible en téléchargement. Après cela, attendez-vous à un temps de maintenance supplémentaire d’au moins deux heures supplémentaires, vous devrez donc ajouter quelques heures autour de l’heure de votre région pour savoir quand Fortnite sera à nouveau jouable.

Dès que le patch 22.10 de Fortnite arrivera, nous mettrons à jour notre guide complet du jeu. En attendant, et pour rendre l’attente plus agréable, on vous rappelle comment attraper tous les poissons ou où se trouvent tous les personnages.

Sources: Statut Twitter/FortniteFortnite Bataille Royale