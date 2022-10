Le concept watchOS 10 fléchit le «mode repos» pour la forme physique, les fonctionnalités exclusives Apple Watch Ultra, plus

Maintenant qu’Apple a publié sa dernière série de mises à jour logicielles majeures, y compris watchOS 9 et iOS 16, les fans d’Apple se concentrent sur la suite. Un nouveau concept de Parker Ortolani imagine ce qu’Apple pourrait avoir en réserve pour watchOS 10, en mettant l’accent sur de nouvelles fonctionnalités pour Apple Watch Ultra, les activités en direct, etc.

Les activités en direct sont l’une des fonctionnalités phares d’iOS 16 et de l’iPhone 14 Pro. À venir avec iOS 16.1 plus tard cet automne, les activités en direct apportent des notifications en temps réel et mises à jour en continu sur l’écran de verrouillage de votre iPhone ainsi que sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro.

Le concept de Parker imagine comment Apple pourrait apporter une fonctionnalité Live Activities-esque à l’Apple Watch avec watchOS 10. Dans son concept, il se concentre sur l’apport de notifications intelligentes en temps réel au cadran de la montre Siri aux côtés d’autres. Vous pouvez voir comment les activités en direct peuvent apparaître depuis le bas des cadrans de la montre, tout comme sur l’écran de verrouillage iOS 16, et se mettre à jour en temps réel pour des éléments tels que les commandes Starbucks, les résultats sportifs et les trajets Uber.

En dehors des activités en direct, Parker imagine à quoi pourrait ressembler une nouvelle application sportive dédiée d’Apple sur l’Apple Watch. Il existe également un écran d’accueil repensé qui est plus personnalisable avec la prise en charge des dossiers et différentes options de tri.

L’une de mes idées préférées est un nouveau mode repos. L’une des critiques de l’Apple Watch Ultra (et de l’expérience de remise en forme plus large sur l’Apple Watch) est le manque de fonctionnalités axées sur la récupération. Cette nouvelle application en mode repos pourrait suggérer intelligemment quand quelqu’un devrait prendre un jour de congé, tout en n’affectant pas ses séquences et d’autres données de condition physique.

En exclusivité pour l’Apple Watch Ultra, Parker imagine à quoi pourrait ressembler une nouvelle application « Explore » pour des choses comme les sites de randonnée, les sentiers, etc. Il existe également une application Safari dédiée pour profiter du grand écran de l’Apple Watch Ultra.

La prise de Netcost-security.fr

Je suis un grand fan du concept watchOS 10 de Parker (et j’y ai même apporté quelques idées moi-même). watchOS 9 ressemblait en quelque sorte à une mise à jour interactive pour l’Apple Watch cette année. Maintenant que l’Apple Watch Ultra est disponible, il y a certainement des fruits à portée de main qu’Apple pourrait conquérir avec la mise à jour watchOS 10 de l’année prochaine.

Je suis particulièrement intéressé par une application dédiée « Rest », ou au moins une sorte de fonctionnalités intégrées pour encourager des habitudes d’entraînement plus saines. Le système basé sur les séquences est certes motivant, mais il peut aussi être préjudiciable au succès à long terme.

Que pensez-vous de ces idées ? Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits watchOS 9? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

