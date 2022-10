Modder jailbreake la PlayStation 5 en utilisant la vulnérabilité WebKit

En un mot: cela a pris près de deux années complètes, mais les moddeurs ont finalement réussi à jailbreaker la console PlayStation 5 de Sony. L’utilisateur de Twitter SpecterDev a récemment partagé l’exploit expérimental du Core IPV6 qui exploite une vulnérabilité WebKit. Il a été conçu pour les systèmes exécutant le firmware 4.03 à partir d’octobre 2021, bien qu’il puisse également fonctionner sur des versions plus anciennes. Même si vous avez le bon firmware, la stabilité et la fiabilité sont au mieux inégales.

Le jailbreak permet aux utilisateurs d’accéder à un menu de débogage dans le tableau de bord PS5 et d’installer des fichiers PKG pour les jeux PS4 et PS5. Dans son état actuel, le jailbreak peut installer des sauvegardes mais pas réellement exécuter lesdits jeux. Cela a permis à un autre utilisateur de Twitter, Lance McDonald, d’installer – mais pas d’exécuter – PT, le teaser interactif du jeu d’horreur annulé Silent Hill de Konami.

C’est beau. La PlayStation 5 a été jailbreakée. pic.twitter.com/54fvBGoQGw – Lance McDonald (@manfightdragon) 3 octobre 2022

Le piratage est loin d’être un jailbreak définitif, mais il sert de point d’entrée et d’inspiration pour que d’autres continuent à bricoler et à essayer de trouver une solution plus complète. Modifier votre console de cette manière pourrait entraîner l’interdiction de votre compte PlayStation Network et annulera presque certainement votre garantie. Si les choses tournent mal, vous pourriez même vous retrouver avec une machine en brique.

Plus tôt cette année, Sony a commencé à expédier une version révisée de sa PlayStation 5 qui pèse près d’un demi-kilogramme de moins que le modèle 2020. La révision utilise une carte mère et un système de refroidissement repensés qui consomment moins d’énergie et ne génèrent pas autant de chaleur.

Alors que les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’atténuent et que de plus en plus de consoles se retrouvent entre les mains des joueurs qui en veulent, il devient inévitablement un peu plus facile d’obtenir un nouveau système auprès des sites de ventes traditionnels. Vous devrez toujours faire le tour, mais le processus n’est pas aussi frustrant qu’il l’était autrefois. Malheureusement, certains doivent maintenant payer plus pour cette opportunité grâce à une récente hausse des prix sur plusieurs marchés.