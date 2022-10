Ces téléphones Oppo recevront la mise à jour Android 13 en octobre

Cela fait presque deux mois qu’Android 13 est sorti. Et comme d’habitude, les téléphones Pixel ont reçu la mise à jour rapidement, tandis que d’autres OEM prennent le temps de déployer la mise à jour Android 13 sur leurs appareils.

Oppo a déjà commencé à déployer Android 13 avec la série Find X5. Et maintenant, de nombreux téléphones recevront la mise à jour ce mois-ci. Voici tous les téléphones Oppo qui recevront ColorOS 13 basé sur Android 13 en octobre 2022.

Le mois d’octobre a commencé et nous attendons de nombreuses annonces technologiques et mises à jour du système d’exploitation pour divers appareils ce mois-ci. Et il existe également un certain nombre d’appareils Oppo qui recevront la mise à jour stable Android 13 ou Android 13 bêta. La liste est énorme pour les utilisateurs d’Oppo et vous pouvez vérifier votre appareil dans la liste.

Suivant une tendance similaire avec Android 12 et ColorOS 12, Oppo a dévoilé la liste des téléphones devant recevoir la mise à jour Android 13 ce mois-ci. La liste ne comprend que les déploiements bêta et non les mises à jour stables. Voici la liste complète des téléphones Oppo qui devraient recevoir ColorOS 13 en octobre 2022.

Calendrier de déploiement de ColorOS 13 Beta – octobre 2022

En cours : Find X3 Pro, Reno 8 Pro 5G, F21 Pro

À partir du 14 octobre 2022 : Reno8 5G (Inde), K10 5G (Inde). A77 5G (les EAU)

À partir du 18 octobre 2022 : Reno7 Z 5G (Indonésie), F21 Pro 5G (Inde)

A partir du 21 octobre 2022 : K10 (Inde), A96 (Inde), A76 (Inde)

A partir du 26 octobre 2022 : Reno7 (Indonésie)

À partir du 28 octobre 2022 : Reno7 Pro 5G (Inde), Reno7 5G (Inde), Reno6 5G (Inde)

En parlant de la mise à jour stable, elle n’est actuellement déployée que pour le Find X5 et le Find X5 Pro.

ColorOS 13 basé sur Android 13 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Et cela seul suffit pour être enthousiasmé par la mise à jour. Vous pouvez consulter les fonctionnalités de ColorOS 13 et d’autres informations en vous rendant sur cette page.

Si vous êtes un utilisateur Oppo, vous pouvez consulter la liste et si votre appareil est sur la liste, vous pouvez prendre des décisions pour essayer la version bêta ou attendre la mise à jour stable. La mise à jour stable pour l’appareil mentionné ci-dessus sera bientôt disponible, peut-être à partir du mois prochain. Étant donné qu’Oppo n’accepte que des utilisateurs limités pour les tests bêta, vous pouvez en faire la demande dès sa mise en ligne si vous connaissez les dates de mise en ligne.

N’oubliez pas que les mises à jour bêta peuvent contenir des bugs mineurs et majeurs. Il est donc préférable de demander la version bêta si vous utilisez l’appareil comme téléphone secondaire ou si vous n’avez pas de problèmes avec certains bugs. Faites toujours une sauvegarde de votre téléphone avant la mise à jour et chargez-le également à au moins 50% avant le processus.

Source