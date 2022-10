Malformation rare de l’œsophage des enfants résolue avec des aimants : intervention révolutionnaire à Nice

Une équipe de médecins de l’hôpital Bambino Gesù a résolu l’atrésie de l’œsophage de huit enfants grâce à une technique appelée magnéto-anastomose. Première fois en France.

Pour la première fois en France, une intervention révolutionnaire basée sur des aimants a été réalisée pour corriger une malformation congénitale rare (présente à la naissance) de l’œsophage, dans laquelle le tube digestif est divisé en deux moignons non communicants. La condition, appelée atrésie de l’œsophage, serait fatale si elle n’était pas traitée et les nourrissons ne pouvaient pas être nourris artificiellement, car la nutrition naturelle du lait maternel est impossible. L’intervention innovante, basée sur deux aimants insérés dans les piliers qui se « cherchent » jusqu’à ce qu’ils se rejoignent et relient les différentes sections de l’œsophage, a été réalisée sur huit enfants – tous âgés de moins de six mois – à l’hôpital Bambino Gesù Nice. Cinq de ces cas de « magnéto-anastomose » de l’œsophage ont été décrits dans un article ad hoc. À l’heure actuelle, dans la littérature scientifique, il n’y a que 25 interventions de ce type dans le monde, ce qui rend le résultat italien particulièrement significatif.

Comme le précise l’hôpital du Saint-Siège dans un communiqué, l’atrésie de l’œsophage est une malformation congénitale rare, affectant 1 à 2 500 à 1 à 4 000 naissances vivantes. Les causes sont actuellement inconnues. Il existe deux formes principales : l’atrésie de l’œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne, dans laquelle l’œsophage est en communication directe et pathologique avec la trachée (représente 10 à 15 % des cas) ; et l’atrésie de l’œsophage à long espace, dans laquelle il n’y a pas de communication entre les deux « tubes », mais la distance entre le moignon supérieur et inférieur de l’œsophage est plus grande. Normalement, cette anomalie congénitale est corrigée avec succès par une chirurgie invasive, cependant, comme le précise l’Enfant Jésus, elle comporte des risques qu’il ne faut pas sous-estimer, étant donné qu’il est nécessaire d’intervenir sur de très jeunes enfants.

Pour cette raison, la nouvelle procédure à base d’aimant mini-invasive (appelée magnéto-anastomose) a été conçue. En termes très simples, les médecins appliquent deux aimants de 0,5 cm à travers un tube tubulaire souple dans la partie terminale des deux moignons de l’œsophage : pour le supérieur, il passe par la bouche, tandis que pour l’inférieur, il passe par une ouverture pratiquée à la hauteur de l’estomac, déjà présente car il faut nourrir artificiellement les enfants. Les deux aimants sont poussés l’un contre l’autre pour rapprocher les deux sections distinctes de l’œsophage – tout est contrôlé par radioscopie – jusqu’à ce que les pôles négatif et positif commencent à s’attirer et à se rejoindre. Comme l’a précisé l’Enfant Jésus, en une semaine la force exercée par les deux aimants pousse à ouvrir une brèche à la base des deux moignons, les mettant ainsi en relation (qui entre-temps se sont rejoints grâce à un contact prolongé). La chirurgie dure environ une heure, la moitié à un quart du temps qu’il faut pour la procédure chirurgicale standard.

Après cette phase délicate, les médecins retirent les aimants et les enfants commencent une série de traitements pour maintenir l’œsophage plus large et dilaté (brevet), par lesquels la nourriture est introduite pour les premières fois. Il reste encore quelques éléments à examiner – comme le risque de sténose, ou le rétrécissement de l’œsophage – et c’est pourquoi d’autres études internationales sont prévues pour examiner d’éventuelles complications post-opératoires, à comparer avec celles d’une chirurgie classique.

Cependant, la magnéto-anastomose est actuellement considérée comme une technique extrêmement sûre et efficace, avec de nombreux avantages pour les jeunes patients. « Les avantages de cette nouvelle technique sont multiples. En plus d’éviter le stress et les conséquences possibles (douleur post-thoracique, plaie chirurgicale même si minime, etc.) d’une chirurgie thoracoscopique classique ou mini-invasive, les enfants ont aussi un parcours beaucoup plus simple et souvent beaucoup plus rapide avant de pouvoir enfin manger .naturellement par la bouche. De plus, aucune cicatrice n’est créée, même interne, liée à un accès chirurgical classique. Cela rend toutes les interventions futures plus faciles et plus agiles pour le respect absolu de l’anatomie du thorax et du médiastin, la région anatomique délicate dans laquelle se loge l’œsophage « , a déclaré le professeur Pietro Bagolan, directeur du service médico-chirurgical du fœtus. -nouveau-né à l’hôpital Bambino Gesù.

Les détails des cinq opérations réalisées à Nice ont été décrits dans l’article « Magnamosis for long gap esophageal atresia: Minimally invasive ‘Fatal Attraction' » publié dans la revue scientifique spécialisée Journal of Pediatric Surgery.