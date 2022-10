La puce M2 Extreme du prochain Mac Pro pourrait obtenir un processeur à 48 cœurs, un processeur graphique à 160 cœurs et 384 Go de RAM

Nous ne savons pas encore exactement ce qu’Apple a prévu pour le prochain modèle Apple Silicon Mac Pro, mais Macworld a fait quelques spéculations, basées sur l’extrapolation du parcours M1.

Il laisse entendre que l’année prochaine pourrait voir la sortie d’une puce M2 Extreme, pour alimenter un nouveau Mac Pro…

Après des années de spéculations sur l’abandon par Apple des puces Intel au profit de ses propres puces basées sur ARM pour le Mac, nous avons vu le début de cette transition en 2020 avec la puce M1 du MacBook Air, du MacBook Pro 13 pouces, du Mac mini et iMac 24 pouces.

Cela a été suivi en 2021 par les M1 Pro et M1 Max, disponibles dans les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces, puis 2022 a vu le M1 Ultra qui a fait ses débuts dans le nouveau Mac Studio.

En juillet, Apple a recommencé le cycle avec la prochaine génération d’Apple Silicon, le M2 du tout nouveau MacBook Air. Nous nous attendons à voir de nouveaux modèles de MacBook Pro peut-être dès la fin du mois, avec les puces M2 Pro et M2 Max.

Il a été rapporté que la gamme de superlatifs d’Apple ne s’arrête pas à l’Ultra, et que nous verrons également une puce M2 Extreme.

Macworld pointe vers l’approche M1 d’Apple doublant efficacement chaque puce pour former la suivante. Sur cette base, nous pouvons extrapoler une spécification probable pour un M2 Extreme. Cela suggère que le line-up pourrait ressembler à ceci:

Bloomberg précédemment suggéré qu’une puce à 40 cœurs légèrement plus modeste était en préparation pour le prochain Mac Pro.

Nom de code Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, un Mac Pro repensé devrait être disponible en 20 ou 40 variantes de cœur de calcul, composé de 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Les puces incluraient également des options à 64 ou 128 cœurs pour les graphiques. Le cœur de calcul dépasse le maximum de 28 cœurs offert par les puces Intel Mac Pro d’aujourd’hui, tandis que les puces graphiques haut de gamme remplaceraient les pièces désormais fabriquées par Advanced Micro Devices Inc.