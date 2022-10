Collectionnez-vous les Funko Pop ? Ne manquez pas toutes ces figurines proposées

Si vous aimez les objets de collection, vous avez presque certainement plus d’un Funko Pop à la maison. Si vous souhaitez augmenter votre collection, aujourd’hui vous avez de la chance, car bon nombre de figurines sont en vente en ce moment, certaines même à moins de 10 euros l’unité.

Augmentez votre collection avec ces Funko Pop en vente pour un temps limité

Si vous souhaitez élargir un peu votre collection de vinyles Funko Pop, mais que vous souhaitez économiser de l’argent, voici quelques-unes des figurines actuellement disponibles avec une remise importante :

Phoebe de Ghostbusters

Nous allons commencer par cette figurine de Phoebe de Ghostbusters. C’est un best-seller, et en ce moment vous pouvez l’acheter avec une réduction de 15 %.

Roi (Jakku)

La protagoniste de la nouvelle trilogie Star Wars possède une multitude de figurines Funko Pop.Dans ce modèle, on peut voir Rey avec la tenue typique qu’elle portait dans l’épisode VII, alors qu’elle gagnait sa vie en vendant de la ferraille sur Jakku. C’est une figurine exclusive d’Amazon, et elle est actuellement en vente à 13,30 euros, ce qui représente une remise de 37% par rapport à son prix habituel.

Valeur (Fortnite)

Ce personnage de Fortnite est entré dans l’histoire du jeu car très peu ont pu mettre la main sur sa skin. Valor faisait partie de Battle Royale Chapitre 1 Saison 4. Le skin a été obtenu en prenant la passe de combat au niveau 71. Allez, il fallait bien viser pour obtenir le déblocable. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous procurer la figurine pour moins de 10 euros.

Cicatrice (Le Roi Lion)

Je suis sûr que vous n’aimez pas beaucoup Scar, mais si vous aimez collectionner des figurines de méchants, ou si vous avez simplement besoin de ce personnage pour compléter votre collection de vinyles Le Roi Lion, aujourd’hui pourrait être une excellente opportunité. Vous pouvez obtenir la poupée Scar pour 9,99 euros.

Harry Potter

La figurine du jeune sorcier de Poudlard est également en vente en ce moment, et vous pouvez l’obtenir avec une remise de 20% par rapport à son RRP recommandé.

Jeune Anna et Jeune Elsa (Frozen 2)

La collection Frozen Funko Pop est également très variée. Parmi les personnages, nous pouvons également trouver les versions d’Anna et Elsa quand elles étaient petites. Pour le moment, ces deux figurines sont également en vente, avec une remise de près de 30 %.

jeune dracula

Un autre grand vendeur du catalogue Funko Pop est cette figurine Dracula de Bram Stoker, qui représente le personnage joué par Gary Oldman dans les moindres détails. Un vrai succès et une figure qui ne peut pas manquer à votre collection si vous gardez beaucoup d’amour de ce film.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). Néanmoins, la décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.