Dernière enquête Steam : les cartes moins chères font les gains les plus importants, les processeurs AMD perdent plus de terrain au profit d’Intel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les acheteurs de cartes graphiques sont-ils plus économes en ces temps d’incertitude économique ? La dernière enquête Steam le suggère, la plupart des cartes les plus performantes du mois dernier comprenant des GPU de milieu à bas de gamme et ceux des générations précédentes.

Bien qu’elle ait occupé la première place pendant près de cinq ans, la GTX 1060 était la deuxième carte la plus performante du mois dernier. Le nombre de participants à l’enquête portant la carte Pascal dans leurs plates-formes a bondi de 0,34 % – seul le GPU pour ordinateur portable RTX 3060 a fait mieux avec une augmentation de 0,61 %.

Les dix plus gros gains de GPU du mois dernier montrent un schéma familier : la liste est composée de cartes plus anciennes comme les GTX 1660 et RTX 2060, ainsi que d’options milieu/bas de gamme comme les RTX 3060 et RTX 3050 Ti.

La carte haut de gamme la mieux positionnée (non portable) est la RTX 3070 Ti, en hausse de seulement 0,02 % le mois dernier. Fait intéressant, les RTX 3080 Ti, Radeon RX 6900 XT et Radeon RX 6800 XT n’ont fait aucun gain, tandis que les RTX 3080 et RTX 3090 ont baissé de -0,01 %, malgré les récentes baisses de prix parmi les cartes graphiques premium.

Il y a peu de changements significatifs dans le graphique principal du GPU. Les cartes pour ordinateur portable RTX 3060 et 3060 sont les entrées les plus élevées en ampères aux cinquième et sixième places, respectivement.

Ailleurs dans l’enquête, septembre a marqué le deuxième mois consécutif où AMD a perdu des parts de CPU au profit d’Intel. Team Red a baissé de -0,82 % à 31,24 %, rapprochant Intel de la part d’utilisateurs de 70 % dont il bénéficiait auparavant. Il sera intéressant de voir comment les choses changeront une fois que Raptor Lake et Zen 4 commenceront à affecter les chiffres

Nous constatons également que Windows 11 fonctionne désormais sur près d’un quart de tous les PC des participants – c’était le seul système d’exploitation Microsoft à augmenter le mois dernier – 8 Go est la quantité de VRAM la plus populaire et 1080p reste la résolution la plus courante (66,38%) , bien que 1440p ait augmenté de 0,33 % à 11,25 %.

Enfin, septembre a été un autre mois au cours duquel le casque Oculus Quest 2 VR a perdu la part des utilisateurs. Il était en baisse de -7,86% à 41,39%, ce qui est toujours bien supérieur à la deuxième place du Valve Index HMD (17,21%).