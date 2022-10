L’iPhone 6 est désormais considéré comme un produit « Vintage » par Apple

L’iPhone 6 restera certainement dans la mémoire de nombreux utilisateurs d’Apple car il s’agissait du premier smartphone de l’entreprise avec un écran considérablement plus grand que ses prédécesseurs. Le téléphone a été abandonné il y a quelques années, mais il reçoit toujours des correctifs de sécurité et une assistance technique d’Apple – peut-être plus pour longtemps. Apple a maintenant ajouté l’iPhone 6 à sa liste de produits « vintage ».

L’iPhone 6 est désormais « vintage »

Comme l’a noté Aaron sur Twitter et désormais confirmé par Apple lui-même, l’iPhone 6 est désormais un produit « vintage ». Dans la définition d’Apple, un produit est considéré comme vintage lorsqu’il a cessé d’être distribué à la vente il y a plus de 5 ans et moins de 7 ans.

La société fournit toujours des pièces et des services de réparation pour les produits vintage jusqu’à 7 ans après que ces produits ne sont plus officiellement distribués. Fait intéressant, le plus grand iPhone 6 Plus était déjà considéré comme un produit vintage avant l’iPhone 6. En effet, Apple a continué à vendre l’iPhone 6 4,7 pouces plus longtemps dans certaines régions après avoir définitivement abandonné l’iPhone 6 Plus.

L’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus ont été introduits en septembre 2014 avec iOS 8. Les appareils ont été abandonnés en 2019 avec la sortie d’iOS 13, qui nécessite un iPhone 6s ou une version ultérieure. Même ainsi, Apple fournit toujours des correctifs de sécurité pour les appareils exécutant iOS 12, qui incluent non seulement l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus, mais également l’iPhone 5s.

L’iPhone 6 est équipé d’un écran Retina HD, d’une seule caméra arrière de 8 mégapixels et de la puce A8 64 bits avec 1 Go de RAM. L’iPhone 6 Plus a un matériel similaire, mais avec un écran Full HD et une caméra arrière avec stabilisation optique (pour la première fois sur un iPhone). Ce sont également les premiers iPhones avec NFC et Apple Pay.

Plus tôt cette année, Apple a également ajouté le MacBook Pro de première génération avec Touch Bar à sa liste de produits vintage. Lorsqu’un produit a cessé d’être distribué pendant plus de 7 ans, Apple le considère comme obsolète – ce qui indique qu’il n’a plus de service matériel.

