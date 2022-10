Motorola Edge 20 Lite reçoit la mise à jour Android 12

Comme le déploiement d’Android 13 a déjà commencé, il y a encore des appareils en attente pour la mise à jour d’Android 12. Eh bien, il y a maintenant au moins un appareil de moins sur la liste qui est le Motorola Edge 20 Lite. Motorola Edge 20 Lite reçoit maintenant une mise à jour stable d’Android 12.

Les téléphones Motorola sont connus pour leur expérience proche du stock. Mais la mise à jour tardive est un sujet de grande préoccupation. Cela fait presque un an depuis la sortie d’Android 12, mais il reste encore de nombreux téléphones à recevoir la mise à jour, y compris certains téléphones Motorola.

Il y a quelques jours, nous avons partagé que Motorola Edge 20 Fusion reçoit la mise à jour Android 12. Et maintenant, près de deux semaines plus tard, le Motorola Edge 20 Lite reçoit enfin l’Android 12 stable en Europe, pour être précis au Royaume-Uni. Il pourrait bientôt être également disponible dans d’autres parties de l’Europe.

La mise à jour est livrée avec le numéro de build S2RK32.92-11-21. Merci à un utilisateur de Reddit u/exsqueeezme pour partager la capture d’écran de mise à jour contenant les informations requises. Selon la capture d’écran, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android d’août 2022 au Motorola Edge 20 Lite.

Si vous attendez la mise à jour, vous pourrez enfin découvrir les fonctionnalités d’Android 12. La mise à jour Android 12 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment le thème dynamique Material You qui modifie la couleur d’accentuation et la couleur de l’icône en fonction du fond d’écran défini sur l’écran d’accueil. Il est également livré avec une confidentialité améliorée.

Les autres fonctionnalités incluent un panneau de notification mis à jour, de nouveaux widgets et un ensemble de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. En dehors de cela, la mise à jour comprend une multitude d’options de personnalisation telles que le style de police, la taille, les couleurs, les formes d’icônes, les mises en page, les fonds d’écran, etc. dans le menu de l’écran d’accueil.

Si vous êtes un utilisateur de Motorola Edge 20 Lite en Europe, vous recevrez bientôt la mise à jour. Il s’agit d’un déploiement par étapes, ce qui indique qu’il faudra du temps pour atteindre tous les utilisateurs. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Système > Avancé > Mises à jour du système. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer pour obtenir la mise à jour sur votre appareil.

Il est important de faire une sauvegarde complète de votre téléphone avant de le mettre à jour et de le charger à au moins 50 %.

