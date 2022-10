Tim Cook dans une nouvelle interview : « Je ne suis vraiment pas sûr que la personne moyenne puisse vous dire ce qu’est le métaverse »

Alors qu’il poursuit ses voyages à travers l’Europe, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est entretenu avec le média néerlandais Brillant pour une interview. Comme nous l’attendions des entretiens avec Tim Cook, l’accent est mis sur la réalité augmentée, l’importance pour les personnes d’apprendre à coder et le changement climatique.

En ce qui concerne la RA, Cook a expliqué que bien qu’il existe déjà un certain nombre d’applications AR différentes sur l’App Store, il y a de la place pour que la technologie « aille beaucoup, beaucoup plus loin ». Il a dit:

« Les applications AR sont déjà dans l’App Store, mais les possibilités iront beaucoup, beaucoup plus loin », a déclaré Cook à Bright. « Je pense que la RA est une technologie profonde qui affectera tout. Imaginez soudainement être capable d’enseigner avec AR et de démontrer les choses de cette façon. Ou médicalement, etc. Comme je l’ai dit, nous allons vraiment regarder en arrière et réfléchir à la façon dont nous vivions autrefois sans AR.

Plus intéressants, cependant, sont les commentaires de Cook sur le métaverse. Alors que d’autres entreprises, telles que Meta elle-même, doublent le terme, Cook pense que la personne moyenne ne sait probablement même pas « ce qu’est le métaverse ».

« Je pense toujours qu’il est important que les gens comprennent ce qu’est quelque chose. Et je ne suis vraiment pas sûr que la personne moyenne puisse vous dire ce qu’est le métaverse », a-t-il expliqué.

Cook a également réitéré l’une de ses pensées les plus courantes, à savoir que la réalité virtuelle peut être bonne, mais ce n’est pas un moyen de « vivre toute sa vie ».

En dehors des commentaires sur le changement climatique et le codage, Cook a également évoqué ses opinions sur le processus politique et le climat politique :

La technologie est capable de s’attaquer aux plus grands problèmes qui affectent l’humanité. Mais j’apprécie beaucoup le processus politique et les élus qui nous servent. Et je réalise aussi pleinement que je ne suis pas l’un d’entre eux, j’ai un rôle. Il s’agit d’autonomiser les gens avec des produits qui leur permettent de faire des choses qu’ils ne pourraient pas faire autrement. A leur manière : plus productifs, plus créatifs, quel que soit leur objectif. Et ce faisant, nous voulons laisser au monde un endroit meilleur que celui où nous l’avons trouvé.