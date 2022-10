L’autorité antitrust coréenne fait une descente dans les bureaux d’Apple pour enquêter sur la réduction de 33% de l’App Store

L’autorité antitrust coréenne a effectué une perquisition à l’aube des bureaux d’Apple dans la ville de Gangnam-gu. Le raid faisait partie d’une enquête sur les allégations selon lesquelles Apple facture effectivement certains développeurs encore plus que la réduction de 30% qui a elle-même été critiquée.

Le même problème voit également les petits développeurs soumis à une commission effective de 16,5 %, au lieu des 15 % revendiqués par Apple pour les petites entreprises…

Le problème se pose en raison de la façon dont Apple gère la taxe de vente locale, connue sous le nom de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), rapporte Brevets Foss.

Les développeurs de jeux mobiles qui ont porté plainte à l’origine de cette perquisition affirment qu’Apple facture même plus de 30 % aux développeurs en ce qui concerne les revenus qu’ils génèrent en Corée du Sud. Apple facture 30 % du prix payé par les utilisateurs finaux, ce qui inclut la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et est donc supérieur de 10 % au montant hors TVA sur lequel Google base sa commission de 30 %. En conséquence, la Mobile Game Association coréenne est juste lorsqu’elle afirme qu’Apple perçoit en fait 33 % (30 % de 110 %), et non le taux global de 30 %.

L’exemple ci-dessus suppose qu’un développeur ne bénéficie pas du taux de 15 % qui s’applique aux petites entreprises ou aux abonnements après la première année. Cependant, la grande majorité des revenus de l’App Store sont toujours soumis à la taxe de 30 % (ou, en Corée, de 33 %), c’est pourquoi il est logique de se concentrer sur le scénario 30 %/33 % – et même là où la réduction de 15 % % s’appliquerait, il est effectivement de 16,5 % en Corée du Sud car Apple perçoit une commission sur le prix brut (TVA incluse).