Démontage d’AirPods Pro 2 iFixit: vous le cassez, vous l’achetez… encore [Vidéo]

Dans la dernière vidéo de démontage des annonces d’événement Far Out d’Apple, iFixit a maintenant dissimulé le tout nouveau AirPods Pro 2. Trois ans après l’annonce du premier AirPods Pro, Apple a-t-il pu rendre cette deuxième génération un peu plus réparable ? Euh non.

La vidéo d’iFixit montre à quel point vous devez prendre soin de vos AirPods Pro 2. Ils ne sont pas du tout réparables. Une fois que vous avez ouvert l’un des écouteurs, oubliez-le. Si vous avez besoin d’ouvrir le boîtier MagSafe, ce ne sera plus jamais pareil, mais, pour être honnête, n’ouvrez pas le boîtier MagSafe car il contient une batterie à l’intérieur.

iFixit propose une courte vidéo de trois minutes montrant à quoi ressemblent les AirPods Pro 2 de l’intérieur, et comme ils ne sont pas du tout réparables, le site se concentre sur le côté des déchets électroniques.

Avec l’objectif d’Apple de devenir neutre en carbone d’ici 2030, il ne semble pas plausible pour l’entreprise de continuer à sortir des produits irréparables. iFixit écrit :

Les AirPod d’Apple sont les écouteurs les plus populaires au monde, ils sont également parmi les plus difficiles à réparer. Avec les AirPods Pro 2, la ligne phare est boostée, dans tous les domaines, apparemment, sauf l’environnement. L’audio spatial personnalisé peut vous offrir une expérience sonore exceptionnelle, mais peut-il atténuer la culpabilité de porter des futurs déchets électroniques irréparables ? Avec ses nouveaux pods, Apple pourrait-il enfin penser différemment ?

Les AirPods Pro 2 apportent des capacités améliorées de suppression active du bruit, un nouveau mode de transparence adaptative, une meilleure qualité sonore, la prise en charge Bluetooth 5.3 et un étui de chargement MagSafe plus utile qui comprend désormais une puce U1 avec intégration Find My, un haut-parleur intégré et un échappatoire de lanière.

Ce produit a été salué par les critiques, mais il est encore une fois important de se rappeler que les AirPods Pro 2 sont totalement irréparables, donc si vous les cassez, vous les achetez… encore une fois.

