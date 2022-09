Combien de temps les nouveaux utilisateurs d’Overwatch 2 devront-ils jouer pour obtenir les héros originaux ?

Les nouveaux venus dans la série ne pourront pas débloquer tous les héros classiques d’Overwatch 2 tant qu’ils n’auront pas joué 100 matchs. Cela a été confirmé par Blizzard Entertainment, qui a ouvert la voie pour accueillir à la fois les vétérans et les recrues. Certains modes de jeu et fonctionnalités telles que le chat en jeu resteront également verrouillés jusqu’à ce que les joueurs remplissent certaines conditions préalables.

L’entreprise nord-américaine a préféré procéder ainsi car cela s’inscrit dans une démarche visant à faciliter l’entrée de nouveaux acteurs. Ils l’ont appelé First Time User Experience (FTUE).

« Cette expérience permet aux nouveaux joueurs d’entrer facilement dans le monde d’Overwatch. Il leur montre les différents modes, les règles et d’autres aspects du jeu de haut niveau d’une manière accessible », a expliqué Blizzard.

« De nombreuses restrictions FTUE apparaissent dans une fête, de sorte que les nouveaux joueurs peuvent faire équipe avec leurs amis à tout moment dans presque tous les modes. Le compétitif fait exception à la règle car les utilisateurs doivent relever différents défis spécifiques pour accéder à ce mode de jeu.

Plus de sécurité sur Battle.net

Blizzard a également confirmé que tous les utilisateurs devront ajouter un téléphone associé à leur compte Battle.net. Ils font allusion à la sécurité comme principale raison de cette décision : « Cette couche de sécurité supplémentaire est une solution éprouvée par l’industrie », qui, combinée à d’autres mécanismes, « protégera l’expérience Overwatch 2 » des actions et des personnes malveillantes.

Overwatch 2 passera au modèle free-to-play (gratuit mais avec microtransactions) et sera disponible le 4 octobre en accès anticipé. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. Et qu’adviendra-t-il de l’Overwatch original ? Il s’assombrira pour de bon deux jours avant la sortie de la suite, le 2 octobre.

