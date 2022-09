Tim Cook voyage à travers l’Europe pour visiter le casting de « Ted Lasso », des chiens de compagnie, boire de la bière et plus encore

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a effectué un voyage éclair à travers l’Europe au cours des derniers jours, faisant des arrêts aux stands au Royaume-Uni et en Allemagne. Au cours de ses voyages, Cook a été rejoint par un certain nombre de cadres Apple différents et a visité des Apple Stores, un laboratoire de puces Apple, et s’est amusé en cours de route.

Tim Cook au Royaume-Uni

Tim Cook (ou plutôt, celui qui gère son compte) a été documenter le voyage avec des messages sur Twitter. Les choses ont commencé dimanche lorsque Cook a rendu visite au magasin de détail Apple Covent Garden à Londres et s’est mêlé aux acheteurs et aux employés.

Cook a également rendu visite au Southbank Centre, un complexe de lieux artistiques situé à Londres. Parallèlement à cette visite, le Southbank Centre a annoncé qu’il s’associerait à la Racial Equity and Justice Initiative d’Apple pour étendre le programme au Royaume-Uni. Ce partenariat «soutiendra les créateurs noirs émergents, en éliminant les barrières structurelles et en autonomisant les futures générations de talents».

De là, Cook s’est arrêté aux nouveaux bureaux de la Battersea Power Station d’Apple à Londres. Ces bureaux devraient ouvrir officiellement au début de 2023. Cook dit que ces offres représentent un « hommage à cette ville incroyable et un reflet de notre engagement envers l’avenir d’Apple au Royaume-Uni ».

Ensuite, Cook s’est arrêté dans deux autres magasins Apple Store : Apple Brompton Road et Apple Regent Street aujourd’hui. Les images partagées sur Twitter montrent Cook se mêlant aux membres du personnel, y compris une photo de groupe quelque peu hilarante où il est complètement à l’arrière et à peine visible.

Cook a ensuite voyagé pour passer du temps avec les acteurs et l’équipe de l’émission à succès Apple TV + « Ted Lasso ». Cela comprenait Jason Sudeikis (Ted Lasso), Juno Temple (Keeley), Hannah Waddingham (Rebecca), Brendan Hunt (Coach Beard) et Jeremy Swift (Higgins).

Quelques autres dirigeants d’Apple ont également participé à cette visite de l’AFC Richmond : Eddy Cue (SVP of Services), Lisa Jackson (VP of Environment, Policy, and Social Initiatives), Deirdre O’Brien (SVP of Retail and People) et Kristin Huguet Quayle (VP des communications mondiales).

Après s’être mêlée à l’équipe de l’AFC Richmond, Cook s’est rendue dans la classe des fondatrices d’Apple lors de son premier programme Foundations au Royaume-Uni. Il a ensuite assisté à une performance gospel de Volney Morgan et New-Ye, ainsi que de Nandi Bushell, 12 ans. Cela a eu lieu aux studios Platoon d’Apple, qui est la société qu’elle a acquise en 2018 pour aider à soutenir les artistes émergents.

Tim Cook en Allemagne avec des chiens et de la bière !

Cela a conclu le temps de Cook au Royaume-Uni, mais il s’est ensuite rendu en Allemagne pour visiter le magasin de détail Apple Rosenthaler Straße. Ici, il a rencontré certains développeurs de l’App Store : Flowkey, komoot et Dogo. Il a également pris le temps de dire bonjour à un chien « très bien élevé » nommé Ninja.

Cook et Eddy Cue ont ensuite pris le dessus et ont célébré l’Oktoberfest à Munich, partageant une photo sur Twitter tenant une chope de bière et portant des vêtements allemands traditionnels.

Cook et Jony Srouji, vice-président directeur des technologies matérielles d’Apple, ont ensuite rendu visite à l’un des « laboratoires de pointe » d’Apple à Munich. Les deux ont visité une chambre où « les ingénieurs effectuent certains des tests mobiles effectués pour s’assurer que nous optimisons les performances et la connectivité ».

Et enfin, à Munich, Cook a rencontré le photographe local Jannik Obenhoff, qui a présenté certains de ses premiers résultats du système de caméra iPhone 14 Pro Max.

Où Cook et ses collègues dirigeants d’Apple se dirigeront-ils ensuite ? C’est n’importe qui devine, mais vous pouvez suivre avec le voyage sur Twitter.

