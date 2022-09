House of the Dragon : ce sont tous les dragons que nous avons vus jusqu’à présent

Tous les dragons de House of the Dragon

Au moment d’écrire ces lignes, House of the Dragon a présenté ou décrit un total de 10 dragons. Toutes ces bêtes ont appartenu à un membre de la maison Targaryen ou de la maison Velaryon, nous allons donc les énumérer afin que vous sachiez clairement à quel dragon appartenait à qui et quels actes il a laissés dans l’histoire.

Gardez à l’esprit que certaines descriptions peuvent contenir des spoilers sur ce qui s’est passé dans la série, donc si vous n’êtes pas à jour, vous feriez mieux de laisser la lecture pour une autre fois et de finir de regarder les chapitres restants.

Balerion – Terreur noire

Connu sous le nom de Black Terror, ce gigantesque dragon était monté par Aegon le Conquérant, et avec lui, il a pu prendre le contrôle des Sept Royaumes. Viserys Targaryen a été le dernier humain à monter sur son dos avant de mourir. On dit qu’elle était si grande que son ombre pouvait couvrir une ville entière lorsqu’elle la survolait.

En direct ? : Non.

Cavaliers : Aegon I Targaryen Le Conquérant, Viserys I Targaryen

Caraxes – L’amphibiteur de sang

C’est l’un des dragons les plus redoutés, car il a un cou extrêmement long qui lui donne l’apparence d’un serpent avec des ailes (d’où le nom d’Amphiptère). C’est la bête de Daemon Targaryen.

En direct ? : et.

Cavaliers : Daemon Targaryens

Feurêve (Dreamfire)

C’est le dragon actuel de Healena Targaryen, mais elle le vole rarement. Il n’a pas été vu dans la série, mais c’est un dragon qui reste vivant.

En direct ? : et

Cavalières : Healena Targaryen

Meleys – La reine rouge

C’est le dragon personnel de la princesse Rhaenys Targaryen. Il est rouge avec des reflets cuivrés, caractéristiques qui lui donnent son nom si particulier.

En direct ? : et

Cavaliers : Rhaenys Targaryens

Moondancer

C’est un petit dragon jeune et agile qui a rompu son lien avec Baela Targaryen à sa naissance.

Vivant ? : et

Cavaliers : Baela Targaryen

Seamoke (Brume)

Sa couleur gris pâle en fait un dragon très élégant. Il est jeune et très agile, et est monté par Laenor Velaryon.

Vivant ? : et

Cavalières : Laenor Velaryon

Sunfire (Fuegosol) – Le doré

C’est le dragon du fils aîné de Viserys Targaryen, Aegon Targaryen. Il n’a pas encore été vu dans la série, mais nous sommes sûrs qu’il apparaîtra.

Vivant ? : et

Cavaliers : Aegon Targaryens

Syrax

L’un des premiers dragons que l’on a pu voir dans la série. C’est le dragon de Rhaenyra Targaryen, et son nom est celui d’une déesse valyrienne. C’est un jeune dragon qui n’est pas aussi intimidé que les autres.

Vivant ? : et

Cavalières : Rhaenyra Targaryen

Vermax

Le plus jeune dragon qui a été vu dans la série. Il appartient à Jace Velaryon et se caractérise par sa couleur vert olive avec des membranes orange.

Vivant ? : et

Cavaliers : Jace Velaryon

Vhagar – Reine de tous les dragons

Un des grands dragons. Il a une taille énorme, à tel point qu’il est le plus grand de tout le royaume (deux fois plus grand que Caraxes), et son nom est celui d’un Dieu de Valyria. C’était le dragon de Visenya Targaryen lors de la conquête de Westeros, et a finalement été monté par Laena Velaryon.