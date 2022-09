Des jeux qui n’existent pas sur Nintendo Switch et qu’on aimerait voir un jour

Le catalogue Nintendo Switch est justement son point fort. La console Big N est venue déplacer des titres qui semblaient presque impossibles, comme c’est le cas avec The Witcher 3 ou encore Crysis Remastered. Cependant, comme nous sommes de vrais gourmands, et que nous ne voulons jouer qu’allongés sur le canapé, voici 5 jeux (6 de plus) que nous n’avons pas sur Switch, mais que nous aimerions voir arriver sur portable à un moment donné. .

Soul Hackers 2

C’est l’un des cas les plus étranges que nous ayons sur Switch. Soul Hackers 2 est un jeu Atlus qui est un spin-off de Shin Megami Tensei, dont les derniers titres ont été publiés exclusivement pour les consoles Nintendo. Fin août, le deuxième opus de Soul Hackers est sorti pour les consoles et PC de nouvelle génération. Aucun signe de Nintendo Switch. C’est curieux, car son prédécesseur est sorti uniquement sur Nintendo 3DS. Graphiquement, le titre n’est pas beaucoup plus exigeant que Shin Megami Tensei V, il est donc assez étrange que la sortie Switch de ce titre n’ait même pas été envisagée au départ.

Soul Hackers 2 est un jeu de genre RPG avec un décor Cyberpunk. Il est centré sur le même système de combat press-turn que SMT et Persona. Dans celui-ci, nous nous mettrons dans le rôle de Ringo, un agent d’Aion. Nous serons un être artificiel conçu par et pour éviter la fin de l’humanité.

Pokémon Colisée / XD – Version HD ou Remaster

C’était une bonne idée lorsque Nintendo a apporté un titre GameCube aussi sous-estimé comme Super Mario Sunshine au Switch. Bien sûr, le mouvement marketing pour Super Mario 3D All Stars n’était pas particulièrement propre, mais au moins nous avons pu jouer le titre sur un ordinateur de poche. Et c’est qu’il est un peu absurde que Nintendo n’ait pas publié certains de ses meilleurs jeux GameCube remasterisés sur Switch, bien que cela donnerait lieu à un article séparé.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Il semble que pour The Pokémon Company et Nintendo, Pokémon Colosseum et Pokémon XD : Dark Tempest n’aient jamais existé. Dommage, car les deux titres sont de loin les deux meilleurs spin-off Pokémon.

Avec quelques ajustements graphiques mineurs et une mise à jour du méta-jeu, ils ont eu quelques parties rondes.

errer

Vous n’avez pas besoin d’être un expert en marketing pour conclure que Stray et Nintendo Switch feraient un excellent mariage. Le jeu sur chenilles d’Annapurna Interactive semble conçu pour l’ordinateur de poche et son public. Cependant, le studio a signé un contrat d’exclusivité d’un an avec Sony.

Le côté positif de cette affaire est que rien n’est perdu. Une fois le temps écoulé, nous verrons peut-être une version de ce jeu pour Nintendo Switch. En attendant, attendez et croisez les doigts.

Star Wars : Ordre déchu des Jedi

Il y a trois ans, Electronic Arts a mis de côté la Nintendo Switch avec Jedi Fallen Order. Le jeu de Respawn a été un succès complet, et le studio prépare déjà sa suite.

Maintenant que la Nintendo Switch s’est vendue à plus de 100 millions d’unités et est en passe d’être l’une des consoles les plus vendues de l’histoire, Electronic Arts devrait reconsidérer son idée initiale. Il n’est jamais tard si le bonheur est bon. Et Star Wars : Jedi Fallen Order est un très bon titre. Ajouté au succès d’Obi-Wan Kenobi, la série Disney+ se déroulant en même temps que ce jeu, il est possible que seul le jeu vidéo soit vendu.

La Légende de Zelda : Twilight Princess HD

Ils l’ont amené sur Wii U, mais nous n’avons jamais pu y jouer sur Nintendo Switch. Compte tenu du temps qui s’est écoulé entre la sortie de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom qui sortira l’année prochaine, il est étrange que Nintendo n’ait pas voulu combler cette lacune avec un jeu qu’ils ont déjà créé et qui est également un excellent Jeu Zelda.