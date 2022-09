Les références de l’application Apple Music Classical à nouveau repérées dans le code iOS, à l’approche de la date limite

Plus de références d’applications Apple Music Classical ont été repérées dans le code Apple Music, alors que nous nous rapprochons de la date limite de lancement auto-imposée de la société de la fin de l’année.

Des références précédentes ont été repérées dans une bêta d’iOS 15.5, et dans la version Android d’Apple Music…

Apple a annoncé le plan pour la première fois en août de l’année dernière, après avoir acquis le service de streaming de musique classique Primephonic.

Apple a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Primephonic, le célèbre service de diffusion de musique classique qui offre une expérience d’écoute exceptionnelle avec des fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées pour l’audio classique de qualité supérieure, des recommandations d’experts triés sur le volet et de nombreux détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements.

Avec l’ajout de Primephonic, les abonnés Apple Music bénéficieront d’une expérience de musique classique considérablement améliorée, en commençant par les listes de lecture Primephonic et le contenu audio exclusif. Dans les mois à venir, les fans d’Apple Music Classical bénéficieront d’une expérience dédiée avec les meilleures fonctionnalités de Primephonic, notamment de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages.

« Nous aimons et avons un profond respect pour la musique classique, et Primephonic est devenu un favori des fans pour les amateurs de musique classique », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. « Ensemble, nous apportons d’excellentes nouvelles fonctionnalités classiques à Apple Music, et dans un avenir proche, nous offrirons une expérience classique dédiée qui sera vraiment la meilleure au monde » […]

Apple Music prévoit de lancer une application dédiée à la musique classique l’année prochaine.