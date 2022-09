Apple a supprimé le plus grand réseau social russe de l’App Store

Il ne sera plus possible de télécharger les applications du groupe Vk, VKontakte. C’est encore une autre position : Apple a déjà suspendu ses services de paiement en Russie au début de l’année.

Les applications Vk ont ​​été supprimées de l’App Store. Pour comprendre, VKontakte, le premier réseau social du groupe Vk, est une sorte de Facebook russe, et c’est une énième contre-mesure lancée par l’Occident. C’est une vague très longue, huit mois après le début de la guerre, la fermeture des applications VK fait partie d’une escalade de blessures « tech » qui cherchent à endiguer et punir la Russie.

Apple a interdit les applications liées à VK de son Apple Store, de sorte que les utilisateurs d’iPhone ne pourront pas télécharger ces logiciels sur leurs appareils. La plate-forme, cependant, a déclaré qu’elle continuerait également à développer des mises à jour pour iOS à l’avenir. Un investissement qui parle de lui-même, selon Vk, tôt ou tard, Cupertino changera de politique. Le ministère russe des Affaires numériques a déclaré à l’agence de presse d’État RT qu’il ne comprenait pas « les raisons de l’élimination des applications VK ».

La dernière attaque d’Apple

Cela fait partie d’une longue escalade. Depuis le début de cette année, depuis le début de la guerre, la Russie a bloqué les réseaux sociaux américains comme Instagram, Facebook et Twitter. En réponse, les États-Unis et d’autres gouvernements ont sanctionné des entreprises et des dirigeants de l’univers technologique affiliés au gouvernement russe, dont le PDG du groupe VK. VK est la deuxième plus grande société Internet russe après Yandex, la version nationale de Google. La société de médias sociaux a été créée en 2006 par Pavel Durov, il dirige maintenant Telegram. Pas seulement. Plus tôt cette année, Apple a cessé de vendre ses produits dans le pays et a rendu inaccessibles certaines applications d’actualités russes. Peu de temps après, il a empêché les banques russes d’utiliser Google Pay et Apple Pay.

L’univers VK

Les utilisateurs russes qui utilisent ses appareils Apple ne pourront donc pas accéder aux applications liées au groupe VK, et notamment VKontakte. Mais il y a aussi Mail.ru, VK Music et Youla, Dans certains cas, il semble que les applications continuent de fonctionner, mais sans notifications ni possibilité d’effectuer des paiements. Vk a également déclaré à l’agence de presse russe Interfax avoir conclu la vente de l’activité de jeux de My.Games au chef de LETA Capital Alexander Chachava, un homme d’affaires russe vivant aux îles Caïmans. L’opération de 642 millions de dollars. Cette plateforme est considérée comme l’alternative russe à Steam et Epic Games Store. Vk avait conquis une position de plus en plus importante dans le monde Apple. En effet, depuis l’année dernière, les utilisateurs qui installaient un nouvel iPhone en Russie avaient la possibilité d’accéder à un écran où toutes les applications du groupe étaient signalées.

De plus en plus les coups et les coups dans l’éther représentent très bien la claire division des deux pôles. Et l’incapacité à communiquer se manifeste précisément sur ces plates-formes qui se connectaient auparavant et se divisent maintenant.