Apple envoie la troisième version bêta de watchOS 9.1 aux développeurs

Il y a deux semaines, Apple a initialement commencé à tester watchOS 9.1, avec une deuxième version bêta incrémentielle publiée la semaine dernière. Et maintenant, la société lance la troisième version bêta pour les développeurs. La dernière version accompagne la nouvelle version d’iOS 16.1 beta, d’iPadOS beta, de macOS Venture beta et de tvOS beta. Chaque mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités aux appareils concernés, nous pouvons donc nous attendre à la même chose avec watchOS 9.1 beta 3. Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à jour.

Apple lance la beta 3 de watchOS 9.1 avec un 20S5055e numéro de construction. Comme il s’agit d’une mise à niveau incrémentielle mineure, vous pouvez rapidement mettre à niveau votre Apple Watch vers le nouveau logiciel. Évidemment, le logiciel est disponible pour les montres Apple compatibles avec watchOS 9. Si vous êtes développeur, vous pouvez facilement mettre à niveau votre Apple Watch vers le dernier logiciel.

watchOS 9.1 sera la deuxième mise à jour incrémentielle de l’Apple Watch Ultra, après la sortie de watchOS 9.0.1. Pour Apple Watch Series 8 et SE 2022, il s’agira de la première mise à niveau incrémentielle.

Comme toujours, Apple n’a pas divulgué les détails de la mise à jour bêta dans les notes de publication, mais nous pouvons nous attendre à des améliorations de performances avec cette mise à jour. Cependant, vous pouvez toujours utiliser les fonctionnalités de watchOS 9, y compris la nouvelle application d’entraînement avec trois nouvelles mesures de forme de course, notamment la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale. Nouveaux cadrans de montre, suivi du sommeil amélioré et autres fonctionnalités.

Voyons maintenant comment vous pouvez installer la troisième version bêta de watchOS 9.1 sur votre montre.

mise à jour watchOS 9.1 bêta 3

Si vous possédez l’Apple Watch compatible et que vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta de watchOS 9.1, vous pouvez rejoindre le programme de développement d’Apple et installer le profil bêta sur votre Apple Watch. Après avoir autorisé le profil bêta, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour logicielles à l’intérieur de l’Apple Watch, une fois qu’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre montre.

Avant d’installer le nouveau logiciel, prenez soin de ces choses.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée au chargeur.

Assurez-vous que votre iPhone est connecté au Wi-Fi et fonctionne sur iOS 16.1 beta 3.

Maintenant, la mise à jour bêta du développeur watchOS 9.1 va être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

