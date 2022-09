Comment activer AOD noir et blanc sur iPhone 14 Pro/Pro Max

Avec le lancement de la nouvelle série iPhone 14 Pro, il y a beaucoup de choses qui vous donneraient envie d’acheter les modèles pro plutôt que les modèles de base. Pour commencer, le taux de rafraîchissement plus élevé, le nouveau Dynamic Island, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité qui a finalement fait son chemin vers les iPhones qui est toujours affiché. Bien qu’il s’agisse d’un bon ajout, l’AOD sur l’iPhone 14 donne l’impression que l’écran est sur ce qui peut parfois être distrayant. Et si vous voulez un Android comme AOD, ce guide est fait pour vous. Ici, vous pouvez activer le simple Always on Display sur les modèles d’iPhone 14 Pro.

Always on Display pour les modèles iPhone 14 Pro est assez basique. Il assombrit simplement les éléments sur l’écran de verrouillage. Et plusieurs fois, on a l’impression que l’écran est toujours lumineux.

Bien sûr, le Always on Display pour les iPhones réduit le taux de rafraîchissement à 1 hertz et affiche l’horloge et la pochette de l’album de la chanson en cours de lecture en arrière-plan. Cependant, il existe un moyen que vous pouvez suivre pour rendre l’écran un peu plus sombre ou plus sombre. Grâce à une découverte de 9to5Mac, vous pouvez suivre cette méthode. Mais comme on peut s’y attendre d’une telle solution de contournement, il y a quelques inconvénients lors de l’utilisation de cette fonctionnalité.

Activer l’affichage toujours plus sombre pour iPhone 14 Pro et Pro Max

Maintenant, vous devez comprendre qu’il s’agit d’une solution de contournement pour obtenir un écran de verrouillage plus sombre lorsque la fonction Always on Display a été activée. Donc, tout le monde ne serait pas d’accord pour peaufiner quelques ajustements pour obtenir un écran de verrouillage plus sombre. Avec ce point à l’esprit, commençons.

La procédure

Jetons un coup d’œil aux étapes que vous devez suivre pour activer ce mode d’écran de verrouillage Always on Display plus sombre pour vos appareils iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone 14 Pro/Pro Max. Accédez à Focus et choisissez le mode Focus en appuyant sur l’option Ne pas déranger. Sous les options Personnaliser l’écran, appuyez sur Choisir sous l’image de l’écran de verrouillage. Vous serez redirigé vers l’écran des options de notification. Ici, vous devrez appuyer sur la bascule qui indique Dim Lock Screen. Une fois que vous avez activé la bascule et activé le mode Always in Display, votre écran de verrouillage sera désormais plus sombre avec des éléments d’interface utilisateur de Always on Display en noir et blanc. Ainsi que vos widgets d’écran de verrouillage dans le même jeu de couleurs noir et blanc.

Les inconvénients

Parce qu’il s’agit d’une solution de contournement car l’affichage permanent n’a pas d’autres paramètres ou options, vous serez confronté à quelques inconvénients.

Lorsque le mode Focus est activé, vous ne recevrez aucune alerte de notification sonore.

L’interface utilisateur sera toujours en mode noir et blanc.

Vous verrez un fond d’écran flou lorsque vous réveillerez votre iPhone.

Il y aura toujours une étiquette de mode de mise au point présente au bas de l’écran de verrouillage.

Si vous avez besoin du minimum Always on Display, c’est la méthode parfaite pour vous. Il refait l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro similaire à AOD sur les téléphones Android. De cette façon, vous n’aurez plus de doutes sur le fait que vous avez oublié de verrouiller votre téléphone.

Alors voilà. Une solution de contournement plus simple pour obtenir un affichage toujours plus sombre ou plus sombre sur les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro max lorsque l’affichage toujours actif est activé. Assez juste, ce n’est pas la meilleure solution, mais cela fonctionne et si les inconvénients ne vous dérangent pas du tout, alors vous pouvez aller de l’avant et obtenir ce mode Always on Display plus simple mais plus sombre. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également :