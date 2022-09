Apple aurait annulé son plan d’augmentation de la production d’iPhone 14 en raison d’une baisse de la demande

Avec le lancement de la gamme iPhone 14, Apple aurait demandé à ses fournisseurs d’augmenter la production d’iPhone, car la société s’attendait à une forte demande pour la saison des fêtes. Cependant, il semble maintenant qu’Apple soit revenu sur ses plans car la société n’augmentera plus la production des nouveaux iPhones à court terme.

Demande d’iPhone 14 inférieure aux attentes

Selon un Bloomberg rapport mardi, les ventes d’iPhone 14 ne sont pas assez fortes pour justifier l’augmentation de la production. Le rapport indique qu' »une augmentation anticipée de la demande ne s’est pas concrétisée ». Dans des situations normales, Apple augmente sa production à cette période de l’année pour répondre à la demande des ventes de la période des Fêtes.

Il y a quelques jours, l’analyste Ming-Chi Actu rapportait qu’Apple avait demandé à Foxconn d’augmenter de 10 % la production de l’iPhone 14 Pro. Selon l’analyste, les modèles Pro de cette année sont clairement les plus vendus de tous les modèles d’iPhone, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus classiques affichent de « mauvais » résultats.

Cette année, Apple a présenté quatre nouveaux modèles d’iPhone : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Les modèles réguliers d’iPhone 14 ne sont pas exactement une mise à niveau majeure par rapport à la génération précédente. En fait, la seule chose différente entre eux est une puce légèrement plus rapide, une connectivité satellite, de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo et le modèle Plus remplaçant l’iPhone mini.

Avec des prix commençant à 799 $ pour l’iPhone 14 et 899 $ pour l’iPhone 14 Plus, les nouveaux téléphones sont très proches de la gamme de prix de l’iPhone 14 Pro, qui commence à 999 $ mais dispose d’un tout nouvel écran toujours allumé avec Dynamic Island, un 48 -caméra large mégapixel et la nouvelle puce A16 Bionic.

Dans le même temps, Apple vend toujours l’iPhone 13 et l’iPhone 12 à des prix inférieurs, ce qui peut également sembler plus attractif que le nouvel iPhone 14 à certains clients. Bien sûr, il existe également de bonnes affaires pour les nouveaux iPhones dans des magasins comme Amazon.

