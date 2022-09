Le déclin du marché des PC n’a pas encore atteint les moniteurs, car la demande augmente au deuxième trimestre 2022

En un mot : une gueule de bois post-pandémique fait chuter la demande de composants PC à tous les niveaux, mais ces chiffres négatifs ne sont pas apparus pour les moniteurs. Le marché mondial de ce secteur a enregistré des gains modestes au deuxième trimestre, mais les analystes prédisent que des temps difficiles sont à venir.

Un nouveau rapport d’International Data Corporation (IDC) montre une croissance de 2,7 % des expéditions mondiales de moniteurs au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021. Les chiffres contrastent avec la baisse actuelle de la demande de PC et d’autres composants informatiques, du moins pour le moment.

Dans les marchés émergents en dehors de la Chine et de la Russie, la croissance a dépassé 16 %, contribuant de manière significative à l’augmentation mondiale. L’entreprise qui en a le plus profité est HP, qui a vu ses livraisons augmenter de 30,3 % d’une année sur l’autre. Tous les autres fabricants n’ont vu que des changements à un chiffre. Dell conserve la plus grande part de marché des principaux fournisseurs de moniteurs, avec 22,6 %.

La croissance des expéditions de moniteurs ne durera probablement pas, car d’autres composants tels que les cartes graphiques et les SSD affichent déjà une baisse de la demande et des prix au cours des troisième et quatrième trimestres. Les analystes signalent déjà une augmentation des stocks de moniteurs dans plusieurs territoires.

Les expéditions mondiales de moniteurs pour l’ensemble de 2022 pourraient chuter de 3,1% par rapport à 2021 et de 4,1% supplémentaires en 2023. La majeure partie de cette baisse proviendra de la Chine – le deuxième marché des moniteurs – qui devrait connaître une baisse sans précédent de 19%. Alors que la poussière s’installe dans les allers-retours entre le travail de bureau et le travail à domicile, une transition vers l’emploi hybride pourrait stabiliser le marché d’ici la fin de 2023, entraînant une reprise mineure d’ici 2024.

Le déclin du marché des GPU affecte déjà les moniteurs d’au moins un site de ventes. Plus tôt ce mois-ci, Newegg a fourni des moniteurs de jeu avec des cartes graphiques par désespoir pour vider le stock de GPU avant l’arrivée de nouveaux produits comme Ada Lovelace de Nvidia, RDNA3 d’AMD et Arc Alchemist d’Intel.

Si les moniteurs sont finalement confrontés à la même pression sur les prix qui frappe actuellement les GPU et les SSD, ils pourraient devenir un facteur de plus faisant de la fin de 2022 un excellent moment pour construire ou mettre à niveau un PC, ainsi que la multitude de nouveaux processeurs qui seront bientôt lancés. Cependant, des facteurs tels que la concurrence des produits et une éventuelle récession macroéconomique imminente rendent les projections de prix pour 2023 difficiles à ce stade.