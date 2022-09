Apple peut désormais remplacer la batterie interne de l’iPad mini 6 plutôt que l’ensemble de l’appareil

Les propriétaires de produits Apple tels que les iPhones et les iPads peuvent apporter leurs appareils à un Apple Store ou à un fournisseur de services agréé (AASP) pour demander le remplacement de la batterie. En ce qui concerne certains modèles d’iPad, Apple remplace l’intégralité de l’appareil au lieu de la batterie uniquement. Maintenant, cela est sur le point de changer pour l’iPad mini 6.

Remplacement de la batterie de l’iPad mini 6

Pour une raison inconnue, Apple n’a jamais remplacé uniquement la batterie interne de l’iPad mini de sixième génération. Au lieu de cela, la société donne un nouvel iPad aux consommateurs qui paient pour le service de réparation. Cependant, Apple a changé sa politique et remplacera désormais la batterie de l’iPad mini 6.

À partir d’aujourd’hui, les Apple Stores et les fournisseurs de services du monde entier disposeront des outils nécessaires pour remplacer la batterie du dernier modèle d’iPad mini 6. Selon MacRumeurs, cela indique que les consommateurs n’obtiendront plus un remplacement complet de l’unité. Il n’est pas clair à ce stade si Apple étendra la nouvelle politique à d’autres modèles d’iPad.

Pour certaines personnes, ne pas faire remplacer tout leur appareil est une mauvaise nouvelle. En effet, auparavant, les clients pouvaient payer pour une nouvelle batterie, puis obtenir un nouvel iPad sans rayures ni bosses. Bien sûr, cela réduira certainement les coûts de réparation pour Apple.

Avec le lancement de l’iPhone 14, iFixit a révélé que la vitre arrière des nouveaux modèles (à l’exception de la gamme Pro) peut être facilement remplacée. Cela montre qu’Apple rend lentement ses produits plus réparables. Il convient de noter qu’Apple propose désormais un programme de réparation en libre-service qui fournit des pièces et des outils aux personnes intéressées par la réparation d’iPhones, d’iPad et de Mac eux-mêmes.

