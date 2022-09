L’Arc A770 d’Intel sort officiellement le 12 octobre, à partir de 329 $

Quelque chose à espérer : après avoir récemment fait le grand saut sur le marché des GPU dédiés avec l’Arc A380, Intel a décidé de s’essayer au marché du milieu de gamme. Lors du discours d’ouverture d’Intel Innovation, le PDG Pat Gelsinger a officiellement annoncé le PDSF et la date de sortie de l’Arc A770 à venir.

Intel en a profité pour annoncer ses prochains produits lors de sa keynote Innovation mardi. Outre ses processeurs Raptor Lake, Pat Gelsinger a également dévoilé la carte graphique Arc A-Series phare d’Intel, l’Intel Arc A770.

L’A770 fait suite à l’Arc A380 d’Intel, que les consommateurs et les testeurs ont analysé lors de sa sortie. Des problèmes de drivers et de mauvaises performances dans de nombreux jeux AAA ont entravé le lancement de la carte graphique. Heureusement, l’Arc A770 d’Intel est beaucoup plus puissant, aux côtés de GPU tels que le RTX 3060 de Nvidia et le RX 6600 XT d’AMD.

Intel a précédemment affirmé que les performances raster de l’Arc A770 se classaient légèrement devant le RTX 3060, et ses caractéristiques prouvent pourquoi. L’A770 est équipé de 4 096 unités d’ombrage, de 32 cœurs Xe, de 512 moteurs Intel XMX et d’un bus mémoire 256 bits prenant en charge une bande passante allant jusqu’à 560 Go/s. C’est une amélioration significative par rapport à l’A380, une carte qui avait parfois du mal à surpasser la RX 6400.

Gelsinger affirme également que l’A770 peut être jusqu’à 65 % plus performant que la concurrence en termes de performances de ray tracing. Malheureusement, il n’a pas cité de cartes graphiques et de références spécifiques pour cette affirmation. Intel a déjà publié des vidéos comparant l’A770 au RTX 3060 en termes de performances de ray tracing dans le passé, il est donc juste de supposer qu’il peut s’agir de la « concurrence » mentionnée par Gelsinger.

Gelsinger a confirmé que des échantillons de l’Arc A770 sont en route pour les testeurs et les entreprises, ce qui confirme les récentes rumeurs de levée d’embargos dans les prochains jours. Il a clôturé la présentation avec le PDSF officiel et la date de sortie.

L’Arc A770 sera lancé le 12 octobre, à partir de 329 $. Il convient de noter que l’A770 a deux modèles différents, avec 8 Go ou 16 Go. Attendez-vous à une légère hausse de prix pour le modèle 16 Go. Heureusement, Intel n’a commis aucune astuce en ayant deux cartes graphiques sous le même nom. Les utilisateurs qui optent pour le modèle 8 Go de l’Arc A770 ne perdront aucune performance significative, le seul déclassement étant une baisse mineure de la vitesse globale de la mémoire.