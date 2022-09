Revue Apple Watch Ultra : est-ce une vraie montre de sport ?

L’Apple Watch Ultra est l’une des nouvelles montres intelligentes les plus excitantes à sortir cette année. Bien qu’il s’agisse d’une montre intelligente extrêmement agréable, il manque encore une grande partie de l’utilité incluse dans la plupart des montres de sport haut de gamme.

Pour la toute première fois, Apple semble avoir commencé à prendre le fitness plus au sérieux.

La nouvelle mise à jour OS9 a ajouté beaucoup plus de fonctionnalités de fitness et de sport : la possibilité de créer vos propres entraînements personnalisés, de nouvelles mesures telles que les zones de fréquence cardiaque et la puissance de sortie, des écrans d’affichage d’entraînement personnalisables et, bien sûr, l’application boussole mise à jour très cool pour une amélioration. la navigation.

En plus de tout cela, la nouvelle Apple Watch Ultra est le seul appareil à prendre toutes ces nouvelles fonctionnalités de fitness et à fournir le matériel nécessaire aux amateurs de fitness et aux athlètes pour les utiliser.

Cela inclut les mises à niveau trouvées sur l’Apple Watch Ultra telles que :

Bouton supplémentaire pour des démarrages de précision

Double GPS pour une meilleure précision

Écran plus grand et plus lumineux qui facilite la visualisation des mesures pendant l’entraînement

Micro amélioré et haut-parleurs plus puissants pour des appels plus faciles et un meilleur son lors de vos déplacements ou par mauvais temps

Sirène pour aider à appeler et à attirer l’attention en cas d’urgence

Autonomie de la batterie qui est au moins le double de celle de l’Apple Watch ordinaire – de loin la mise à niveau la plus importante.

Et tandis que tout cela est grand, et le rend de loin mon Apple Watch préférée, c’est toujours, à la base, une montre intelligente. Cela indique qu’elle n’est pas vraiment conçue comme une montre de sport et qu’il manque de nombreux composants essentiels qui, même pour les athlètes amateurs, en font une alternative bien inférieure aux montres GPS de sport plus dédiées, comme Garmin.

L’Apple Watch Ultra est-elle vraiment Ultra ?

Honnêtement, je suis un grand fan des produits Apple. J’ai un iPhone, je fais tout mon travail sur un iMac, j’utilise un iPad et je porte des AirPod. Je suis fortement dans leur écosystème. Mais je n’ai jamais été un grand fan de l’Apple Watch car elle n’a jamais été bien conçue pour un usage sportif.

Donc, avec l’Apple Watch Ultra commercialisée pour l’athlète de plein air, j’étais très enthousiaste à l’idée de l’essayer. Après l’avoir testé, je l’aime, mais je pense qu’il est trompeur de dire que c’est pour l’athlète de plein air – surtout compte tenu de l’état actuel de ses caractéristiques spécifiques au sport (ou plus précisément, de son absence).

Si vous aimez avoir une Apple Watch et que vous voulez la plus grande et la meilleure version, et ne vous souciez pas tellement des fonctionnalités de fitness, alors vous devriez certainement vous procurer l’Apple Watch Ultra. Si c’est vous, ce que j’ai à dire ci-dessous ne s’appliquera pas vraiment à votre décision.

Mais, si vous êtes quelqu’un qui ne considère l’Apple Watch Ultra que comme votre principale montre GPS de sports de plein air, j’ai dressé une liste de six aspects de l’Apple Watch Ultra que vous devez examiner.

Navigation Apple Watch Ultra

L’une des grandes nouvelles mises à jour avec Watch OS9 est la nouvelle application boussole. Il offre la possibilité d’ajouter des waypoints et même de revenir en arrière pour pouvoir retracer votre itinéraire, ce qui est précieux si vous avez du mal à retrouver votre chemin.

Bien que ces fonctionnalités soient une grande amélioration, elles ne sont pas très pratiques et ne disposent pas de cartes et de navigation hors ligne réelles. La boussole n’est pas intégrée à l’application de fitness, vous devez donc démarrer à la fois l’application de fitness et le retour en arrière séparément. Ensuite, vous devez basculer entre les deux applications selon vos besoins. Fondamentalement, ne pas pouvoir voir vos métriques pendant le retour en arrière n’est pas très pratique.

Il s’agit d’une approche bien inférieure et, à peu près, obsolète pour la plupart des objectifs sportifs. Si vous courez un sentier ou faites du vélo de montagne, l’utilisation de cet outil de boussole est trop lourde. En fait, il semble à peu près obsolète par rapport à la navigation routière plus moderne.

La plupart des montres GPS de sport, au minimum, vous donnent un fil d’Ariane à suivre sur une carte et vous alertent lorsque vous vous écartez de la route. Et au mieux, comme sur Garmin, vous recevez des alertes de fourche à venir qui vous indiquent où vous devriez aller à tout moment.

Par exemple, j’ai pris une piste ce week-end avec le Garmin et l’Apple Watch Ultra, et tout le reste mis à part, c’est le seul déficit qui m’a fait penser: «Oui, je ne pourrais même pas envisager d’utiliser l’Apple Watch Ultra jusqu’à ce qu’il a la navigation. C’est un énorme dealbreaker et l’une des principales raisons pour lesquelles il est difficile de prendre l’Apple Watch Ultra au sérieux en tant que montre de sport à ce stade.

Interface de l’écran d’entraînement de l’Apple Watch Ultra

Un autre problème est l’interface de l’écran d’entraînement. Il a été amélioré, et il est définitivement plus grand et plus facile à voir. Et, l’ajout du bouton d’action avec un démarrage de précision est un avantage appréciable.

Mais, l’interface est encore mal conçue, du moins à mon avis. Il ne vous donne pas la possibilité de voir ce que vous voulez savoir rapidement et facilement lors de vos déplacements. Avec toutes les statistiques alignées les unes sur les autres, il est difficile de jeter un coup d’œil rapide et de dire quel numéro est lequel. C’est pourquoi presque aucune autre montre de sport n’affiche des métriques comme celle-ci. D’autres montres les divisent généralement en sections plus personnalisables où il existe des différences de taille et de placement plus évidentes.

Vous pouvez enfin personnaliser certains des écrans d’entraînement sur l’Apple Watch Ultra, mais cette personnalisation est assez limitée en ce qui concerne le type de mesures que vous pouvez voir sur une page donnée. Et, de nombreuses mises en page ne sont pas du tout personnalisables.

Métriques d’entraînement Apple Watch

Les métriques d’entraînement sont un autre domaine où Apple a apporté quelques améliorations avec le nouvel OS9, comme l’ajout d’oscillation verticale, de temps de contact avec le sol et de puissance de sortie aux métriques de course.

Ce sont tous géniaux, et j’adore les voir, en particulier la puissance de sortie. Pour ceux d’entre vous qui font face à n’importe quel type d’inclinaison, vous savez que votre rythme seul n’est pas la mesure la plus utile pour ces situations.

Mais, une décision étrange pour la métrique de puissance est qu’elle passe à zéro lorsque vous commencez à marcher. Ce n’est pas un gros problème, mais lorsque vous montez une pente raide, il est logique d’avoir une valeur de puissance au fur et à mesure que vous progressez.

Malgré les nouvelles fonctionnalités, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas là en ce qui concerne les diverses mesures de suivi de l’entraînement. Cela inclut l’un de mes favoris, le rythme ajusté. Les montres de Garmin, Coros et autres offrent cela, et c’est utile pour mesurer mes efforts sur des courses impliquant une élévation.

Personnalisation des entraînements et des plans d’entraînement Apple Watch

Un autre domaine amélioré par Apple concerne les entraînements personnalisés. Les utilisateurs peuvent enfin créer leurs propres entraînements. Mais, la création d’entraînement est très basique et offre un ensemble d’outils extrêmement limité.

Sans aucun moyen de télécharger des itinéraires, peu ou pas d’options d’entraînement de force et pas de planification ou de partage de programmes d’entraînement, l’Apple Watch Ultra ne ressemble toujours pas à une montre de sport.

Suivi de récupération Apple Watch Ultra

Un autre aspect du suivi de la condition physique que je trouve très important est la capacité d’analyser et de mettre à jour la récupération. Cela indique examiner des éléments tels que la fréquence cardiaque au repos, la VRC et l’analyse du sommeil et de l’entraînement pour vous aider à déterminer quels comportements vous aident, dans quel état d’entraînement vous vous trouvez ou quel effet un certain entraînement ou une série d’entraînements a eu. sur toi.

Toutes ces données peuvent être utilisées pour mieux évaluer et ajuster votre entraînement. Cependant, bien que l’Apple Watch Ultra ait le potentiel de faire tout cela, ce n’est tout simplement pas le cas. Je sais que vous pouvez obtenir des applications qui font certaines de ces choses – et même le routage et d’autres fonctionnalités que j’ai mentionnées plus tôt – mais elles ne sont pas intégrées dans un seul système. L’intégration est ce qui rend les métriques précieuses, car elles sont alors beaucoup plus faciles à utiliser, à comprendre et à mettre en œuvre.

Autonomie de la batterie de l’Apple Watch Ultra

Et enfin, nous arrivons à la durée de vie de la batterie. Oui, la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Ultra est une énorme amélioration. En fait, c’est probablement la principale raison pour laquelle la plupart des gens veulent réellement l’Apple Watch Ultra.

Mais avec une autonomie de deux à trois jours (en dehors du mode basse consommation qui peut prolonger cela), elle est encore beaucoup plus courte que presque toutes les montres «sportives» réelles.

Oui, l’Apple Watch Ultra peut durer la durée d’un ultra marathon, mais en réalité, vous finirez probablement par vous soucier de la batterie. Si vous partez en week-end, la plupart des randonneurs opteront probablement pour une montre avec une batterie plus longue.

Si vous avez un Garmin ou un Coros, ou toute sorte de montre de sport haut de gamme, vous ne songez pas à le recharger, sauf peut-être une fois toutes les quelques semaines ou une fois par mois. C’est une occasion beaucoup plus rare que la batterie soit suffisamment faible pour que la charge soit critique.

Problème bonus Apple Watch !

J’en avais promis six, mais voici un septième numéro bonus.

En tant que personne qui aime s’entraîner sur des appareils de fitness connectés, comme Peloton, Hydrow et d’autres, cela me dérange vraiment que, contrairement à toutes les montres de sport, Apple ne dispose d’aucun support de diffusion Bluetooth.

Cela indique que vous ne pouvez pas envoyer votre fréquence cardiaque à la plupart des appareils de fitness, à moins qu’ils ne disposent du kit Apple Gym, ce que très peu font. Dans certains cas, comme Peloton, ils proposent une solution de contournement via leur application afin que vous vous connectiez à l’application Peloton et que l’application envoie vos informations à la machine.

Donc, mis à part les entraînements en extérieur, même pour les entraînements en salle, Apple Watch Ultra est toujours un peu plus encombrant que la plupart des autres.

Dernières pensées

Encore une fois, j’aime l’Apple Watch Ultra en tant que montre intelligente. Il a toutes les grandes choses que je pourrais souhaiter dans une montre intelligente. Mais, vu qu’il manque tant de composants essentiels d’une montre de sport utile et moderne, je ne peux vraiment pas la recommander aux amateurs de fitness.

Apple se rapproche, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que l’Apple Watch Ultra soit à égalité avec les meilleures montres de sport.

Je vais continuer à mélanger mon Apple Watch Ultra dans la rotation de ma montre, à la tester et à espérer que certaines mises à jour me feront changer d’avis, mais pour l’instant, si vous voulez une montre de sport, cela ne fait pas tout à fait l’affaire.

