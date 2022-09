Même les utilisateurs d’iPad M1 bénéficieront du fait qu’Apple apporte Stage Manager à du matériel plus ancien

Stage Manager arrivera sur plus d’iPad Pro avec iPadOS 16, et c’est un changement de politique qui mérite d’être applaudi. Apple avait initialement prévu de limiter la nouvelle fonctionnalité multitâche aux iPad alimentés par sa puce M1. Bien que ce changement de fonctionnalité présente certains inconvénients, le changement est de bon augure pour la classe d’iPad d’origine.

Adoption du régisseur

Étant donné que Stage Manager et iPadOS 16 ne sont pas encore sortis, nous n’avons pas vu combien d’applications tierces publieront des mises à jour optimisant la nouvelle fonctionnalité. Cependant, Apple a considérablement augmenté le nombre d’iPad déjà à l’état sauvage qui fonctionneront avec Stage Manager.

Avant le changement de plans d’aujourd’hui, l’amélioration des applications pour Stage Manager ne concernait que les utilisateurs des derniers iPad Pro et iPad Air. Selon l’application, les développeurs pourraient raisonnablement justifier de ne pas donner la priorité aux améliorations de Stage Manager par rapport aux fonctionnalités que davantage d’utilisateurs pourraient utiliser.

Apple ne publie pas de données sur les ventes, mais l’inclusion des iPad Pro 2018 et 2020 indique que beaucoup plus d’utilisateurs feront l’expérience de Stage Manager.

La prise en charge de l’affichage externe s’améliorera-t-elle ?

La partie décevante de la version bêta 3 d’iPadOS 16.1 d’aujourd’hui est que la prise en charge de l’affichage externe a été supprimée. Apple propose cette fonctionnalité pour plus tard dans l’année. La prise en charge de l’affichage externe nécessitera également toujours M1 et plus comme prévu à l’origine. C’est beaucoup plus raisonnable que d’omettre complètement les iPad Pro 2018 et 2020.

La prise en charge de l’affichage externe via Stage Manager nécessite un moniteur, une souris et un clavier, de sorte que cette fonctionnalité spécifique sera plus spécialisée que l’expérience multitâche générale. C’est aussi l’un des aspects les plus buggés de Stage Manager.

Donner au support d’affichage externe plus de temps pour cuire est la bonne décision. À l’échelle d’iPadOS, Stage Manager en général est une fonctionnalité ambitieuse. Si Apple souhaite que Stage Manager soit utilisé et non ignoré, il est important de faire une bonne première impression auprès des utilisateurs.

Cependant, nous ne devrions pas nous attendre à ce que la prise en charge de l’affichage externe gagne plus de fonctionnalités pendant cette période. Apple travaille clairement déjà en retard et se concentre d’abord sur les bases. Nous pouvons toujours rêver d’un Stage Manager plus performant sur les iPad Pro M2, et un moniteur Apple dont le prix est inférieur à celui du Studio Display se marierait bien.

De plus, ce changement affectera certains utilisateurs d’iPad Pro et d’iPad Air qui utilisaient déjà la prise en charge de l’affichage externe en version bêta. La mise à jour vers iPadOS 16.1 beta 3 supprime la prise en charge. D’ici la fin de l’année, cependant, cette perte sera, espérons-le, restaurée.

Conclusion

Nous ne saurons pas quel niveau de stabilité Stage Manager aura au lancement jusqu’à ce qu’Apple donne une date pour la sortie d’iPadOS 16. Le verdict est toujours sur l’efficacité du temps supplémentaire pour développer la fonctionnalité. Vous n’avez pas à chercher bien loin pour trouver un critique qui trouve la mise en œuvre globale défectueuse.

La décision d’Apple d’aujourd’hui aide cependant à renverser la réputation de Stage Manager depuis juin, et les discussions sur le report ou l’abandon de la fonctionnalité ont pris fin.

Le changement de politique d’aujourd’hui affecte-t-il votre iPad Pro ? Êtes-vous quelqu’un qui souhaite voir Stage Manager sur d’autres iPads qui ne sont pas encore répertoriés ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

